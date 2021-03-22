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【本報訊】建制派及左派連日狙擊M+博物館藏品涉違反國安法等，有報道指西九文化區管理局決定在今年底M+博物館開幕禮上，不會展出藝術家艾未未四幅向建築物舉起中指作品。西九文化區管理局諮詢會成員林健文表示，M+收起作品令人遺憾，憂慮日後策展的紅線將收緊。

M+博物館館長華安雅日前指艾未未作品等「無問題」，只要涉及歷史、學術及事實的藏品均可展出。不過，《星島日報》專欄「大棋盤」引述消息指，M+博物館在年底開幕，艾未未四幅「中指」作品將不會展出。

艾未未《透視研究》系列共有四幅攝影作品，均屬M+希克藏品，除飽受狙擊、1997年發表的《透視研究：天安門》，餘下三幅作品分別是1995年發表的《透視研究：白宮》、1999年發表的《透視研究：伯恩聯邦議會大廈》和《透視研究：無題》，四幅作品構圖相似，均有人向象徵權力的建築物舉起中指。

斷章取義 質疑藏品買賣官商勾結

建制派和中共喉舌報章連日針對希克藏品和艾未未作品攻擊，指控艾未未作品涉違國安法，以及藏品「醜化、詆毀國家領導人」。立法會議員容海恩多次批評艾未未作品涉違國安法，艾其後對容海恩不懂藝術感到遺憾。

建制專欄作家屈穎妍前日在《大公報》專欄發文指，M+洽購希克藏品時，已規定艾未未展品要永久保存及輪替展出。屈又稱，現任西九文化區管理局董事局副主席夏佳理的繼女徐文玠為文化藝術經紀，代M+與相熟的烏利希克洽購中國藝藏品。屈又批評M+動用1.77億元公帑購入希克藏品，而希克事後更獲邀成為M+博物館董事局成員，「從此隻手遮天」，又形容藏品購入過程「多少嗅到官商勾結的味道」。

但屈文未有提及，M+ 2012年以「部份捐贈、部份收購」協議，獲烏利希克捐出的藝術品當年市值達到13億元，涉及近1,500件藝術品，而M+收購的47件藏品共值1.77億元。烏利希克當年因香港有言論自由，以及具有展出政治敏感藝術的空間，故同意有條件捐贈藏品。

西九文化區管理局諮詢會成員林健文指，M+收起作品令人遺憾，相信博物館受到很大的政治壓力，令港人失去欣賞高質素展品的機會，亦憂慮M+及其他本港博物館日後策展的紅線越收越緊。

藝發局視覺藝術小組主席陳錦成表示，尊重M+策展人的決定，難揣測決定的原因，但仍對本港藝術空間感到憂慮。西九文化區管理局至截稿前未有回覆。

■艾未未《透視研究》系列四幅象徵挑戰權力的作品，有指將不會於M+博物館開幕禮上展出。