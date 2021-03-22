【本報訊】2012年DR醫學美容事故轟動全城，三名女顧客接受CIK細胞（細胞因子誘導的殺傷細胞）療程，進行靜脈注射輸液後一死兩傷。八年後負責療程的醫生麥允齡終被裁定誤殺罪成，但同一時間竟有醫生秘密聲稱，可由深圳運送細胞到港，以相同療法為病人治癌。本報近日聯同癌症患者一同求診，直擊醫生推銷天價療程。

記者：朱潔玲

記者起初以癌症者朋友身份直接致電診所預約，發現涉事診所審查病人甚為嚴格，看症要先過數關。首先病人需經一位人稱「路姑娘」的護士「審查」，路姑娘會先仔細查閱病人的病歷，再盤問如何得知診所服務。確定資料正確後，她即向記者介紹NK細胞（自然殺手細胞）療程，形容對癌症病人非常有效，強調療程沒副作用，整個過程「好舒服，好似吊完一支鹽水咁就走」，甚至稱有健康市民為保健而到診所注射NK細胞。不過當問到醫生名稱，她即拒絕回答。直至記者提供相關醫療報告，約實診症時間，才告之醫生名字和地址。

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老人科醫生美容診所治癌

記者之後聯同一名癌症患者求診，卻見診所招牌名為「完美美容」。門外寫着主診的楊斌醫生更非腫瘤科，而是老人科醫生。內裏環境比一般診所豪華，有多個房間，更設化妝枱等美容設備。

登記後，楊醫生首先檢查病人病歷，之後稱可提供數個治癌方案，其中「層次最高」的為免疫細胞治療。療程聲稱是透過抽取他人臍帶血中的NK細胞或CIK細胞，回輸到病人體內，攻打病人的癌細胞。他形容療法適用於所有實體癌和非實體癌，不用先行配對；而且早進行的話更有機會根治，強調「冇乜副作用，只係貴」。原來一個療程雖分四次回輸，但40萬元治療費用則需一次過繳付，中途有任何意外也不能退款，更不保證有效。

稱實驗室「有啲中央背景」

雖然DR集團負責醫生麥允齡被判刑只是數月前的事，但楊醫生毫不忌諱，更一度主動提起DR美容誤殺案，形容事件純屬不幸，又指因事件令有關技術在港發展停滯不前。他強調，相關療程並無違法，只因香港沒有醫生進行，所以不是公認的醫療程序，「冇所謂合唔合法。」

所謂NK細胞和CIK細胞，其實都是人體內的免疫細胞。根據衞生署紀錄，現時本港並沒含有NK細胞或CIK細胞的註冊藥劑製品，有關細胞是經內地進口。楊醫生指過去會推介病人到內地分店進行療程，但礙於疫情，現只能以陸路將細胞貨運到港。他拍心口指細胞由「信譽良好」的實驗室培植，「有啲中央背景」，更聲稱即使在內地也非人人可接觸到，但拒透露實驗室詳情。

記者一再表示擔心細胞含菌量，楊醫生最終展示細胞的報告，稱細胞有齊「出世紙」，到港後亦毋須再用儀器檢查品質，只用「基本受過訓練嘅常識去判斷」便可。根據報告，負責培植細胞的公司名為深圳市中佳生物醫療科技，去年9月才國家藥品監督管理局就培植NK細胞備案，但未有就CIK細胞備案。記者其後表明對療程仍有疑慮，要再作考慮，離開診所。

衞生署回覆指，根據《藥劑業及毒藥條例》， 任何藥劑製品均須符合條例規定，並獲得香港藥劑業及毒藥管理局註冊後方可在香港銷售，現時本港沒有含有NK細胞或CIK細胞的註冊藥劑製品。根據《預防及控制疾病規例》，任何人未經批准將含有傳染性病原體的任何排泄物、分泌物、血液或血液成份輸入香港，一經定罪，最高可被罰款5,000元及監禁兩個月。換句話說，有關人士的NK或CIK細胞，很可能是偷運到港，或有機會觸犯《進出口條例》。惟衞生署並無交代會否跟進今次事件。海關回覆指，任何人在沒有有效進口許可證下進口藥劑產品及藥物，即違反《進出口條例》，海關會了解事件，若有違法情況會跟進。

袁海文轟衞署無吸取教訓

記者之後多次以記者身份到診所找楊醫生，他均拒絕回應事件，之後僅透過電話表示「基於醫生與病人之間的保密原則，本診所和醫生不會作出任何回應和訪問，謝謝！」記者致電深圳市中佳生物醫療科技，查詢有否與本港醫生合作，惟對方只回應要和他們合作不簡單，即匆匆掛線。

本報翻查資料，楊斌除在完美美容看症外，亦有在多間醫療中心駐診，更與負責跟病人接頭的「路姑娘」路婉儀護士同為關護長者協會理事。公司註冊處資料顯示，「完美專業美容顧問有限公司」由李慧賢，以及「賽車大王」馬漢華太太李慧敏持有，於深圳還有三間分店，提供多項醫學美容服務。

民主黨醫療政策副發言人袁海文炮轟衞生署無吸取DR事件教訓，未有嚴打相關的不法療程，認為部門應主動在網上鎖定不法療程的宣傳資料，派員跟進。他建議衞生署及警方成立專職隊伍調查。他又指，要進行NK細胞或CIK細胞注射的醫務程序須在註冊日間醫療中心內進行。翻查衞生署紀錄，完美美容並非註冊日間醫療中心。