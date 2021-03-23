武漢肺炎疫苗接種計劃於上月26日展開後，已出現多宗身體不適甚至死亡個案，致疫苗接種率較為低。呼吸系統專科醫生梁子超接受港台訪問時表示，按目前進度，未必能在7月前覆蓋到大幅度人口，強調若要達到免疫屏障，要有7成人口接種。他又預料仍有多個星期才可達致清零，至於能否放社交距離寬措施仍需視乎本港疫情，若疫情不受控，放寬空間就會非常之小。

梁子超表示，科興疫苗免疫反應無論第一、二劑也輕微，「第二劑副作用無明顯比第一劑高」，呼籲市民不用擔心，間中只有少數人會發燒，疲累情況亦很輕微，甚至並不常見。

目前累計近38萬人已接種第一劑疫苗，梁子超認為，按目前進度，未必能在7月前覆蓋到大部份人口。若要達到免疫屏障，需要有7成人口接種，但如果7月能達到5成亦可對控制疫情有正面效果。他說，雖然歐洲或美國多地在開始接種疫苗，但隨變種病毒流行，故當放寬措施後都有反彈趨勢，而接種後能有一定的個人保護，想減慢病毒傳播，一定要有好高比例接種率才有可觀效果，不能「只靠人哋打咗嚟保護我哋」。他補充，若只有3成以下接種，加上疫苗未必百份百有保障，但傳播影響速度快，保護力會不足夠。

倘疫情不受控 放寬空間非常小

對於安老事務委員會主席林正財指政府正研究放寬院舍探訪，當院友接種率到一定水平，可准許探訪。梁子超認為，能否放寬措施視乎本港疫情，因為疫苗保障並不百分百，若疫情不受控，放寬空間就會非常之小。他指，除非院舍大部份員工、院友都已接種疫苗，才可確保病毒不會因放寬而走入院舍，致大型爆發，提醒若4月局部開放時要「絕對小心」，如探訪人士要與院舍人士分開，以防隱性傳播走入院舍。

梁子超警告，輸入個案及變種病毒威脅不斷增加，雖然源頭不明個案近3日有下降趨勢，但只是剛開始，認為確診個案要每星期減半，才進入明確下降軌。他補充，健身群組個案大部份人士雖然在隔離檢疫時確診，但有機會在他們未隔離前，病毒已滲入社區，故擔心仍有餘波，提醒要視乎下周情況才可安心，相信仍有多個星期才可達致清零。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！