因民主派初選被控「串謀顛覆國家政權」的47人，大部分不獲保釋，至今已經被還柙逾3星期。今早續有親友到荔枝角收押所探訪 ，其中劉頴匡女友黃于喬（Emilia）表示，劉「日日睇《蘋果》，睇到汁到撈埋」，對外面的事態好像比她還掌握，更著她呼籲「大家關注吓12港人，唔好放低佢哋」。

劉頴匡晤律師 傾申保釋答辯

Emilia今早與一起探望劉頴匡，形容劉精神還好，但因錯過剪髮機會，現在「頭髮長過眼」。她又指，劉今早剛見過律師，討論其案件的保釋申請和答辯方向，惟涉及法律程序暫不便公開討論。

與Emilia同行的深水埗區議員劉家衡則表示，今早填表時錯手將自己名字寫在「在囚人士」一欄，笑言「好似預演咁我覺得」。他續說，過往與劉頴匡少談政治、多玩桌上遊戲（board game），劉頴匡剛才笑說他要「用議辦玩多啲，遲早畀人DQ」，認為劉頴匡即使將面對數以年計刑期，「頭先入去可以仲有傾有講，仲笑得出，好堅強」。

劉家衡說，其議辦曾貼出「藍絲與狗不得入內」標語，早前遭港澳辦主任夏寶龍不點名批評，不知被DQ後會否還會再被上綱上線追究，坦言現時即使言行不違法，只要「乞人憎」已有機會被捕，基本上避無可避，「煮到埋嚟都要食」，會繼續做應做的事。

張超雄探望 長毛憶魯迅詩句

前立法會議員張超雄亦探望「長毛」梁國雄，引述梁想起魯迅在朋友被殺害後，悲憤之下所寫詩句「慣於長夜過春時，挈婦將雛鬢有絲。夢裡依稀慈母淚，城頭變幻大王旗。忍看朋輩成新鬼，怒向刀叢覓小詩。吟罷低眉無寫處，月光如水照緇衣。」

張超雄又稱，「長毛」畢竟年紀大，腰部需要「拉吓筋」，但他不懼牢獄，卻很擔心運動中的友人、剛剛被押回港8人的安全等，看到打壓一浪接一浪感到不開心，「唔想見到越來越多朋友入來」。

油尖旺區議員林兆彬今早亦探望因機場暴動案被還押的「椰子」邱文勁，指邱「好精神」，更因吃「私飯」和少運動「肥咗添」。林說邱在旺角信和中心開了一間黃店格仔舖「椰子士多」，現有朋友幫他看舖，「想支持佢可以去幫襯」。

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