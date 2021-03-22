沒源頭確診武漢肺炎的油塘茶果嶺道土拓署地盤52歲女文員（第11398號個案），3月17日發病，但19日才最後上班，20日檢測；傳染期（發病前2日起計）曾與數名同事食飯，發病後4日仍去彩雲邨藍店桃園制作粥麵餐廳用膳。該地盤約100名職員要強制檢測；與確診者密切接觸的約10名同事，則要隔離檢疫。

染疫女文員3月17日喉嚨痛，最後上班日期為3月19日，至20日去社區檢測中心檢測後確診。患者居於牛池灣曉暉花園3座，工作地點為茶果嶺道的土木工程拓展署海堤及航道維修保養合約地盤，工程編號為CV/2016/01。該地盤涉逾100名工友需要強制檢測；另有10名同事被列作密切接觸者，須送入檢疫中心。

張竹君補充，患者發病前3日、即3月14日曾與家人到元朗開心花園農莊燒烤。由於現時已將患者發病日前7日接觸的人，都列作密切接觸者，故與其燒烤的家人都需要檢疫。她在傳染期曾與1至2名同事共膳；另3月19日（發病後2日、最後上班日）到訪油塘大本型Grove Café、21日（發病後4日）到過彩雲邨藍店桃園制作粥麵餐廳。

土木工程拓展署回覆確認，一名於茶果嶺道海堤及航道维修合約地盤工作的文職人員於今22日證實確診，在得悉該名文職人員初步確診後，該署及承建商已立刻按衞生防護中心指引，安排約100名相關工作人員留在家中並進行病毒測試，亦已 暫停該地盤工作14天，並作徹底的環境消毒。

患者傳染期行蹤

●住處──黃大仙曉暉花園3座

●3月15日──油塘大本型譚仔雲南米線

●3月17日──發病喉嚨痛

●3月18日──油塘大本型美食廣場大食代

●3月19日──最後上班（九龍城土拓署大樓）、油塘茶果嶺道422號、大本型Grove Café

●3月20日──檢測

●3月21日──牛池灣彩雲商場桃園制作

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