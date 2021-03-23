前立法會議員區諾軒前年7月到在旺角調停警察清場，其間被指用米高峰敲打警盾兼用大聲公向警司近距離發言，被裁定兩項襲警罪成，上訴亦失敗。另一方面，律政司認為原審裁判官判處社會服務令的刑罰過輕，申請覆核刑期。上訴庭今聽罷陳詞後，指原審判刑原則有錯，明顯過輕，必須撤銷原有判刑，改判區諾軒入獄九周。現正因串謀顛覆國家政權罪遭還柙的區諾軒須即時服刑，由於他已是在囚人士，不再屬羈留人士身份，意味家屬或親友再不能每天探望。區諾軒快步離開法庭時，向旁聽席留下一句：「唔使灰心！」

案件由高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及原訟庭法官彭寶琴處理。

法官於下午宣判，法官潘兆初指原審判刑原則有錯，明顯過輕，必須撤銷。鑑於襲警罪要旨是保護正當執行職務的警員，並且考慮案情嚴重性，包括犯案背景、手法，以及短時間內重複犯罪，即使區諾軒背景良好，沒有前科，也必須判監。

對敲打警盾和大聲公襲警兩項控罪，上訴庭分別以4星期和10星期監禁為量刑起點，部份刑期同期執行，再因區已完成105小時社會服務令，酌情扣減3星期，總刑期為9星期。

區諾軒目前正因初選案而還柙。他去年就本案受審定罪，被判接受140小時社會服務令。辯方透露他已完成105小時。案發於前年7月8日，區被指在警方防線推進時，以揚聲器敲打警員長盾，其後用揚聲器在傳媒聯絡隊警司高振邦身旁大聲發言，損害對方耳朵。

律政司代表陳詞指，襲警罪一般判監，本案沒有特殊因素，不涉及突發、危急或誤會情況。區在警方多番明確警告下仍非常不合作，抗拒警方清除道路恢復交通，並與同是議員的譚文豪阻止警方，引來大批人和記者站在馬路，癱瘓交通，區的激動言行更可能激起他人情緒，有「漣漪效應」。

對於辯方指區的行為情有可原，且有調停衝突和擔任溝通橋樑的正當目的，律政司直言不敢苟同，因區用粗言穢語以及「黑警」、「毅進仔」等語侮辱警方，並沒向警方提出具體要求，只是口號式叫警方停止執行職務，還敲打警盾和用大聲公對著警司耳朵喧嘩謾罵，「呢啲就係答辯方所謂嘅溝通」。

律政司認為社會服務令判刑過輕，原審裁判官錯誤認為有證據支持區有真誠悔意，但區從沒就襲警行為道歉，他致歉只侷限在言詞不當。法官潘兆初亦稱感化官報告指區有悔意，可是沒有詳情，篇幅簡短。

法官質疑區諾軒悔意

辯方承認，區沒就被定罪的行為致歉，原因是有法律爭議，但案發翌日他已為其言詞公開致歉，澄清無意妨礙警方執法。惟法官彭偉昌指，案例說明「真誠悔意」是指對罪行表達悔意，法律方面任何辯方律師都知敲打警盾是犯法。

辯方指縱使未及案例所指的真誠程度，區也非全沒悔意，感化官報告指他對行為感到後悔。彭官同樣指報告罕見地精簡，而區大可在定罪後清楚表明後悔，何需「咁迂迴」透過感化官表達。

辯方續指，案發時警方原本緩慢推進，警員突然用力以盾推撞區兩三下，加上現場有人稱「人踩人」、「有人跌低」，區才激動犯案。他原本打算與警方對話，保護警方防線已然經過的示威者。不過三位法官質疑，按常理只要區行開，圍繞身邊人的便會散去，達到確保安全的目的。

三位法官多番表示不理解辯方的邏輯，例如阻止警方防線推進，怎樣保護警方身後的示威者，警方前進理應有更大空間讓示威者離開，減低衝突風險。

辯方指區本來不在現場示威，沒需要阻礙警方，他到場是希望與警方指揮官溝通，化解事件，而警方推進時他見身邊記者未必能及時移動，且聽到有人跌低的訊息，所以勸止警方，事情一直演變。現在客觀地回看，當然有更好方法處理，但需理解當時處境。

彭官：我知道情緒激動，但都唔會將所有常識撇開

法官潘兆初反問，影片可見區指警方「非法禁錮」示威者，是否有助化解事件。法官彭偉昌亦質疑，警方推進一段路後停下，區仍沒有行開，是否製造第二次跌倒的危機。辯方說區當時感覺警方使用過份武力，不理記者安危，後來情緒平伏後已即場表明理解警方有其職責。

辯方力陳，區的心態是想以議員身份服務社會，化解紛爭，他可能用了錯誤手法，但敲打警盾並非針對警員身體毆打，他用大聲公時除了靠近警司高振邦，也有貼近自己和譚文豪，當他激動地追著高質問時，也有把大聲公垂低。

法官潘兆初再質疑，既然區想與警方溝通，為何不把握機會與職級達警司級的高振邦對話，辯方說區當時激動，而高沒理會他，潘官回應說因為高當時正在處理記者。

法官彭偉昌又謂，區當時不斷問高「點解唔可以嘈住你」，但區受過高深教育，應知警司是憲委級警務人員，有否想過請高用對講機聯絡指揮官，傳達希望容許示威者離開的訴求，「我知道情緒激動，但都唔會將所有常識撇開」。彭官自言無意語帶輕挑，惟就算高一時無瑕理會區，區也可以直接開始表達希望對話。辯方回應說當人情緒激動，便可能做出愚蠢與無效的事。

【案件編號：CAAR2/20】

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