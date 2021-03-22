【本報訊】教育局局長楊潤雄早前稱正與資助大學（八大）商討國安教育，更有報道指政府要求將此課題納入必修。自資院校恒生大學校長何順文受訪時稱，至今未有就此正式討論，亦沒有審查學者的研究，強調「一切如常」。

何順文上周接受本報訪問時稱，至今未有討論國安教育事宜，校方有機制每年檢討課程和教學，強調今年「一切如常」。何表示，私立大學的課程評審「甚至比八大更嚴」，每個課程要經過學術及職業資歷評審局（學評局）評審，強調課程內容一定不可以違法。

公大：認識國安理所當然

恒大設社會科學系，被問到會否因港版國安法而審查研究，何順文強調沒有審查，「對同事好信任」，校內教師秉持專業操守和精神、清楚其應有角色。

何續稱，社會每天發生很多事，大學不會每天去跟進，若聽到意見和聲音會檢討，但目前「冇話因為最近發生咩嘢，我哋特別去做一啲唔同嘅嘢」。

何順文指社會的深層次問題或無法短時間內解決，但最重要是有公平公義的社會制度。他又認為與年輕人對話時即使「明知有啲嘢好唔同」，也應嘗試了解對方立場，無論是政府、民間抑或家庭，都不應放棄聆聽和溝通。

本報向另一私立大學樹仁大學查詢該校有關國安教育的情況，校方稱現階段無補充。至於政府創辦但自負盈虧的公開大學，校長黃玉山表示暫未有官員就國安法教育與他接觸，公大亦未設專責小組商討，但認為年輕人認識國安、國情是理所當然，但認為不一定要將國安教育定為必修科。他又認為現時學術自由並無受影響。

教育局發言人稱，在「依法保障學術自由及院校自主」的原則下，局方正與專上院校保持聯繫，以確保院校履行有關維護國家安全的法律責任，並提供適切支援。發言人又稱，私立大學受《專上學院條例》規管，修例公眾諮詢上周五結束，局方會仔細考慮收到的意見以敲定修例最終建議。