【本報訊】立法會環境事務委員會昨開會討論膠樽生產者責任制計劃，有議員認為每個容器只能獲一毫回贈誘因不足，表明業界反對強制店舖提供回樽服務。有環保團體亦在會議前請願，促請政府提高回贈金額，並將紙包飲品盒納入規管。

黃錦星︰不會補貼商戶

建制派何君堯認為計劃誘因不足，質疑未能提高回收成效，「一毫用風都吹得起啦」。他稱目前的回贈只能吸引長者在街頭執拾膠樽，質問當局「係轉嫁畀人（長者）執手尾？」

環境局長黃錦星指政府對回贈金額持開放態度，但提到新加坡亦有推行類似計劃，回贈金額更是少於一毫，故認為目前金額作為起步點值得大眾討論。

政府的諮詢文件建議在計劃推行首階段，面積超過200平方米的零售商、有售膠樽飲品的店舖必須提供回樽服務。批發及零售界邵家輝表明業界反對政府方案，「香港商舖租金全球最貴，叫佢哋騰空位置做（回樽），合唔合理？」邵續稱，店舖儲存膠樽可能帶來衞生問題，促請政府以教育、宣傳方式推動膠樽回收，又建議政府可在街道、屋苑設回收點及飲水機。

至於目標回收率，黃錦星表示政府會視乎公眾諮詢所得回應，再制訂清晰目標，期望推行計劃後，回收數量可由目前平均每六個膠樽可回收一個，大幅增加數倍，又指將未來不排除延展相關法例，涵蓋其他物料包裝的飲料，但強調不會補貼商界。

環保署副署長（特別項目）陸嘉健表示署方1月起推行入樽機先導計劃，目前全港已有40部入樽機投入服務，每部平均日收400至500膠樽，但承認未達入樽機容量上限，當局會加強推廣。

會前綠惜地球、綠色和平等六個環團在立法會外請願，手持「百個膠樽得十蚊」標語，批評回贈水平過低，指裝滿手推車份量的膠樽才可獲回贈十元，對中產及以上階層市民欠吸引力，促請政府改為採納按樽制、提高按樽金額，並善用今次機會，將紙包飲品盒納入規管。