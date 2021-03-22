下月首個周日就是復活節（4日），小孩子最渴望抱着復活蛋一同歡度。蛋卷、鹹蛋乾、「鹹蛋黃」，大嶼山四處都充滿「蛋」的氣息，好趁假日來臨，大人可帶着小孩外出散散心，尋找本地蛋，相比留家畫復活蛋更有趣味。昂坪360纜車亦將於下月翻新後重開，並推出小童一折優惠，最平11元來回玩整天。

論本地「蛋」，傳統餅家的每款產品都離不開以雞蛋為原材料。恆香老餅家為慶祝百周年，特意在昂坪市集中擺設紀念館，向公眾介紹為何每顆雞蛋都是缺一不可。恆香行政總裁王偉樑指，雖然時興吃全素，走蛋走奶依然可以焗出蛋糕酥餅等。不過，王認為要吃出傳統味道，雞蛋從不可缺少。他舉例該店最傳統食品「蜂巢蛋卷」，「 叫得蛋卷、蛋卷，就係貪佢嗰種蛋香。雖然呢啲都係叫中式餅，唔一定始創於香港，但令佢哋發揚光大嘅，就肯定係靠香港」。

王又指本地「蛋」已經打出國際市場，疫情之中，多國封關，惟恆香卻迎「疫」市在新加坡開設首家分店，續指當地捧場客即使無法訪港仍能一嚐香港味道。

大澳亦埋藏着「蛋」的氣息。大澳妹記負責人二嫂就是憑蛋養活一家數十年，她指，年輕時在外打工「偷師」，學會曬傳統食品鹹蛋乾的手藝。市面上鹹蛋乾買少見少，二嫂退休後則自設前舖後居工場，邊曬邊賣過日子，又不介意將手藝外傳，收「小徒弟」傳授箇中秘技。她不諱言「賺唔到幾錢啦」，只為保留手藝而繼續做。

毗連的昂坪360亦為復活節推小朋友專屬活動與優惠，吸引公眾到訪大嶼山：即日起推出小童專屬票價優惠，公眾可在本月31日或之前到官方網站預先訂票，即可享小童票一折優惠，以標準車廂僅11元、水晶車廂19元優惠票價乘搭來回䌫車。所有小童乘坐時須有成人陪同，每名成人則可同時帶多於一位小童乘車。

昂坪360本月正翻新纜車，靜候下月復活節檔期再出動載客，又表示為減傳播風險，會繼續實施人流管制，盡量安排僅同行人士乘坐同一車廂；而每卡車廂則減半載客量，以4至6人為限，故輪候時間或會延長。另外，該公司每日會按情況設訪客上限人數，提醒公眾可提早網上訂票，以免到場時人多而「摸門釘」。

小童來回纜車復活節優惠

預訂日期：即日起至本月31日

到訪日期：下月2日至11日

套票價：11元（標準車廂）；19元（水晶車廂）

查詢： https://bit.ly/3ltWVaK

註：小童為3至11歲人士，須在一名成人陪同下乘車

資料來源：昂坪360

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