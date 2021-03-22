美國不少亞裔人士抱怨他們其實多年來也飽受歧視，卻得不到同樣關注。但隨着更多熱心人士善用社交媒體，情況開始改善。

武漢肺炎前年底在中國開始爆發，加上美國前總統特朗普多次發表針對中國的言論，使美國歧視華裔、以至其他亞太裔人士的個案近期急增，惟司法部曾多次拒絕採取行動打擊，傳媒也沒有大篇幅報道。

亞太裔受歧視的問題一直不受關注，相信是因為亞裔社群過往甚少發生其他少數種族的暴力罪行，令社會誤以為他們獲得較平等的待遇。另一原因是在「證據文化」下，人們要看過影片或照片才相信這種歧視確實存在。

老人受襲片一晚300萬點擊

有見及此，維權人士阿曼達阮（Amanda Nguyen）上月初就將四宗亞裔老人被襲擊的片段，剪輯成30秒的Instagram短片放上互聯網，結果短短一晚就獲觀看300萬次，在TikTok更有逾1,100萬個回應，成功引起公眾注意。

到月底，加州有議員建議撥出140萬美元（約1,092萬港元），給予加州學亞洲美國人研究中心和維權組織「制止仇恨亞太裔美國人」；紐約市長白思豪亦宣佈，紐約警察的「亞裔仇恨罪案特遣隊」會加強在地鐵系統的襲擊事件。

加州和紐約都迅速以行動回應，反映阿曼達阮的社交媒體行動奏效。「制止仇恨亞太裔美國人」共同創辦人庫卡尼（Manjusha Kulkarni）就指，「對於過去被邊緣化的社群，社交媒體是前所未有的平權力量」。

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