亞裔在美國一直有「模範少數族裔」的稱號，甚至在種族光譜上被歸類為「近白人」（white adjacent），對於近年的美國黑人平權運動，亞裔多只作壁上觀。不過，這種事不關己的想法要到此為止，源自中國的武漢肺炎疫情令他們在美國無辜變成代罪羔羊，切膚之痛使到亞裔紛紛站出來向歧視說不自救！

根據美國警方的數據，包括紐約和洛杉磯等16個大城市，去年整體仇恨罪案下跌了7%，偏偏針對亞裔的仇恨罪行卻翻了近兩番，這都是拜中國被指延遲通報、導致疫情在全球大擴散所賜。當然美國前總統特朗普以「中國病毒」形容武漢肺炎，也為這股反亞裔浪潮推波助瀾。

上月初，加州發生了一連串針對亞裔的罪案，先後有一名91歲老人在奧克蘭唐人街無端被毆打，一名泰裔在三藩市遇襲身亡，一名越南裔女子在聖荷西被劫去1,000美元（7,800港元），引發當地亞裔社群的憤怒，事後區內有多個亞裔自救民團組織出現。

義工巡唐人街護送長者

由蓬蓬（Jimmy Bounpheng）發起的「亞裔態度」（Asians With Attitudes）是其中之一，起初他只是自發一個人在當地奧克蘭唐人街周圍巡邏，結果有不少志願人士響應，加入他的行列，蓬蓬說：「那怕只幫到一個人，我也是滿心高興的，我們現身是要讓其他人知道，我們會全力保護這個社區，確保人人都可以安全回家」。

拒絕任人魚肉的還有亞裔阿澤維多（Jacob Azevedo）和歐陽女士（Jess Owyoung），他們有份發起的「奧克蘭惻隱之心」（Compassion in Oakland）有700名義工，專門為三藩市灣區的亞裔長者提供護送服務，歐陽氏說：「我們會走入唐人街，跟商戶及街坊聊天，特別是老人家，看看有那些地方我們可以幫忙」。

撰八國語言自保指南派發

她指出這股排亞浪潮對長者影響最大，不少人如驚弓之鳥，「我們目睹許多老人家整整一年困在家中，部份人直至最近才敢於外出」。除了陪同出入，「奧克蘭惻隱之心」的義工還會為亞裔長者提供報案繙譯及到雜貨店協助提貨。

住在洛杉磯的韓裔林小姐，自得悉友人也成為針對亞裔的街頭隨機襲擊受害者後，特別為母親添置了一支胡椒噴霧，自己也向老父討教幾招自衞術傍身。32歲的她後來覺得應為社區做點事情，於是撰寫了一本《如何舉報仇恨罪行》的小冊本，並繙譯成中文、韓文、日文、泰文、越南文、西班牙文、菲律賓文和柬埔寨文的版本，在各個亞裔社區派發，好讓其他人不幸遇上仇恨罪行時，都懂得如何自保求及求助。她說：「與其啞忍這些恐懼，我寧願主動出擊。」

美國今日網站/ 法新社