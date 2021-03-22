【本報訊】西營盤URSUS Fitness健身中心爆疫至今近兩周仍未停止，URSUS群組昨再新增5宗個案，染疫總數累計增至147人。另有至少3名與URSUS群組有關的患者初步確診，意味群組人數會繼續增加。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇昨午與政府多個部門人員到涉事健身中心視察及抽取11個環境樣本後，指中心空氣流動太少，鮮風流轉「近乎零」，病毒積聚並傳播至健身人士，釀成今次大爆發，認為健身中心未改善好通風系統前，不宜重開。

群組續擴大 再有八人染疫

URSUS Fitness健身中心出現爆發後，共約1,500人被列為密切接觸者被送入檢疫中心隔離。衞生防護中心公佈URSUS群組昨新增5宗個案，均於檢疫中心病發，當中包括兩名顧客、兩名緊密接觸者及一名職員。昨日10多宗初步確診個案中，至少3宗與URSUS群組有關。

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇回覆本報指，機電署人員在西營盤的URSUS Fitness中心，量度到的鮮風流轉近乎零，只有從大門及門縫等空隙量度到鮮風流入；空氣流動太少，武肺病毒積聚在空氣，造成空氣傳播。他稱調查發現職員在健身中心時有戴口罩，今次爆發與中心不守防疫措施無關。他建議健身中心應提升室內空氣換氣量到每小時6至12次；提醒用家在觸摸飲品售賣機等公用物件後要潔手。衞生署指部門在現場抽取11個包括冷氣濾網的環境樣本，調查爆發與環境因素有否關係。

昨新增11宗輸入個案，除兩宗分別來自印尼及巴基斯坦外，九宗來自菲律賓，其中六人3月20日來港，3人乘搭5J272航班 ，3人乘坐PR300航班，另外3人3月9日乘坐 5J272來港，檢疫期間驗出陽性。九人中，六人驗出帶N501Y變種病毒株。對於來自菲律賓的輸入個案持續高企，是否要實施禁飛，衞生防護中心指當局定下的指標是一日內同一航班有5宗個案，才會禁飛。