【送暖高牆】牆內的你們,安好嗎?牆外的我們,很想知道你們的所有,多得每天不辭勞苦探望的朋友更新你們的近況,才令我們稍為安心。讀者每天繼續來鴻,盼為牆內手足帶來支持和鼓舞,「加油、頂住、撐住」是每封來信的關鍵詞,「以你們為傲、為榮」是香港人的常見心聲,同時衷心感謝你們的付出。

極權下,高牆內,面對自由被剝奪的日子,你們並不孤單,當往窗外望,讀者來信說:「我們都在」。有讀者還提醒,要以戰勝極權暴政為終極目標,籲大家齊心團結;亦有讀者憶起跟快必的40年交情,念曾經一同登山的時光,當時快必鼓勵一句「頂埋佢」,今天想向快必回贈「堅韌」一詞,並能向標杆繼續直跑。

懷念有你在的聚會

得志:

唔經唔覺,我哋同你認識超過40年……

仲記唔記得2年幾前,我同你一齊挑戰日本富士山?我哋兩個嗰陣都有高山反應,但嗰時你都會鼓勵我「頂埋佢」,甚至喺搵唔到補給站嘅情況,都將僅餘嘅一支水分享畀我。

2014年J同學父親過世時,正值社運期間,你同樣準時出席喪禮;翌年喺佢父親死忌當日,你仍舊send message慰問。

一舉一動都令我哋好感動,不但願意助人,亦知你對弱勢社群充滿愛。

此時此刻,我哋仍懷念有你在嘅聚會,因為每次你嘅出席都會帶畀我哋無窮嘅歡樂,即使你擺完街站後沙聲,但從不向我哋展示倦容。

雖然你形象鬼馬,經常作弄他人,又成日幫人改花名,猶如「大頑童」,但我哋知你係一個無比正直、膽大心細、有嗰句講嗰句嘅人;你亦係一位誠懇嘅教徒,不但風雨不改返教會,甚至修讀宗教及神學碩士,甘願放棄榮華富貴,寧願走一段「窄路」,而你亦影響咗我哋對信仰嘅睇法。

對於你嘅遭遇及處境,我哋理解亦支持,知你鍾意香港,亦知自己所做嘅事。我哋盼能送「堅韌」一詞予你,同盼天父看顧你,有平安的心,不容你繼續被囚困,讓你能向標杆直跑。

我哋亦承諾,會繼續為你照顧你太太同忌廉,希望可以再同你一齊暢飲威士忌!

老同學

黎明來到,打低極權

畀在囚的手足:

香港人加油,你們要頂住,加油!相信黎明一定來到,香港人以你們為榮,等埋你們健康出嚟,永遠愛你們,打低極權暴政為終極目標。

大家齊心團結

當寫信成為日常

Dear Claudia,

I watched and admired you as a news reporter back in the 1980s. You are still my idol when you were elected.

I seldom heard or saw news about you lately. Wish you were doing well. You will not be alone.

It takes time for all of us to get use to this ridiculous situation, but I am still optimistic about our future.

The pandemic has changed the daily routine of many people here. I have changed my routine as well. Writing to people whom I know from media is now my top priority. I wish to write to as many as possible. This is to show my support and gratitude to what you have done in the past.

Keep well, stay healthy!

CK

窗外還有我們

各位愛香港的手足,

感謝您們為香港所付出的一切,您們所付出定必打動上天,撐住!

每晚為您們祈禱,祝平安。

撐住呀!您們並不孤單於一處,窗外還有我們。

香港兒女

讓仁善改變不義

致還押/在囚的朋友:

這幾天起床打開窗都看見藍天。街道兩旁的樹木冒出嫩芽,花兒綻放,似為炎夏做準備。政治雖荒唐,大自然卻是生生不息。人會不守信諾,簽過的約可推倒;但看看天空,冬天過後,春天必會到來。宇宙似在述說道理。

在困難之時,我時常想起《佛說八大人覺經》的第一覺悟:世間無常,國土危脆;四大苦空,五陰無我。生滅變異,虛偽無主;心是惡源,形為罪數。如是觀察,漸離生死。

中文有點難明,且看英文翻譯:The First Realization is the awareness that the world is impermanent. Political regimes are subject to fall. Things composed of the four elements are empty, containing within them the seeds of suffering. Human beings are composed of Five Aggregates and are without a separate self. They are always in the process of change – constantly being born and constantly dying. They are empty of self and without a separate existence. The mind is the source of all confusion, and the body the forest of all unwholesome actions. Meditating on this, you can be released from the round of birth and death.

因為無常,改變才可能。讓美麗、真誠、仁善的延續繁衍;改變那不義、不善的自私惡行。

感謝您們。

KC Ng