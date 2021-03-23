市民前年11月11日發起三罷及「黎明行動」，當日有交通警在西灣河驅散市民期間連開三槍，近距離擊中一名21歲學生。一度命危的學生「熊仔餅」周柏均，與另一男生事後被控企圖搶槍及阻差辦公等罪，案件今在區域法院再訊。「熊仔餅」以往需要坐輪椅代步，今則能步行出入法庭。多名支持者在庭外為他打氣加油，他則答以「多謝呀」。

周柏均（21歲）及胡子鍵（20歲）共被控一項故意阻撓正當執行職務警員罪及一項企圖搶劫罪，指兩人去年11月11日在西灣河太安街、筲箕灣道與成安街十字路口附近，故意阻撓正當執行職務的警員A，以及企圖搶劫A的一支警槍。周另被控一項企圖從警員A合法羈押下逃脫。

兩人今同由資深大律師駱應淦代表。駱稱收到控方文件後，發現兩名被告可能有利益衝突，其中一名被告可能需要另找獨立律師。法官姚勳智將案件押後至5月25日再訊，兩人准保釋候訊。

【案件編號：DCCC475/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！