網⺠前年10月27日發起「追究警暴」集會，同晚防暴警在旺角廣華醫院追截破壞醫院閉路電視的人，發現一名患有焦慮、精神分裂與幻聽的⻘年藏有行山杖、萬用刀及鎚仔。青年早前承認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，主任裁判官嚴舜儀今午判刑指對報告內容感失望，認為開放式輔導對被告無效，又謂破壞醫院任何地方均會影響院內秩序，亦對病人帶來不可估計的風險，情況有別於破壞一般商店，終判被告監禁9個月。

嚴官判刑指，被告陳澤勝（20歲）年幼時確診患上對立反抗症、過度活躍症和專注力不足，遇上不如意的事便採取對抗性的行為，連家長也難以約束被告行為。被吿自2012年起獲頒佈兩次保護令，需要接受照顧及寄宿服務。嚴官指上述安排是為了讓被告學懂如何提升、認識及珍惜自己，明白自身責任，亦明白在獲得他人滿足要求的同時，也要尊重他人。

被捕後藥致大麻誘發精神紊亂

嚴官續指，被告被捕後理應靜心反省，惟他沒有這樣做，更濫用藥物，導致他在去年中旬證實因為大麻誘發精神紊亂。嚴官引述報告內容指，開放式輔導對被告無效，報告不建議他接受感化或社會服務令，亦不建議他入住更生或勞教中心，青少年犯罪評審委員會報告則建議判被告坐監。

嚴官表示，雖然她沒有為被告索取教導所報告，惟根據被告的精神狀況，判入教導所也非合適刑罰，餘下選項便是判監。嚴官向被告說：「其實冇人欠你㗎。」惟她看過報告內容後，認為被告「辜負曾經為你操心嘅人」，也對當中內容感失望。

嚴官指涉案的廣華醫院提供急症室服務，情況有別於一般破壞商店事件，有人在醫院內任何地方進行破壞，不但引致經濟損失和影響院內秩序，亦對等待救治的病人帶來不可估計的風險，法庭需要判處阻嚇性刑罰，顯示有關行為對社會帶來傷害。

求情強調沒有破壞醫院內物件

嚴官採取監禁15個月作量刑起點，被告因認罪而獲扣減三分一刑期。雖然案中無證據顯示被告因為精神問題而犯案，但嚴官有見被告須接受治療，故此額外減刑一個月。嚴官又表示，相信懲教署會向被告提供適當治療，並叮囑他好好處理其精神健康問題，以及不要再接觸非醫生處方的藥物。

辯方今進一步求情透露，精神科報告顯示被告不用住院以接受治療。至於報告指被告不適合接受感化或社會服務令，辯方解釋，被告遭還柙初期沒有機會食藥，數天後才可先後服用政府及私家藥物，惟情況未見好轉，他便要見感化官，狀態因而欠佳，希望法庭考慮為他再索取一次感化報告。

辯方亦指，報告顯示被告曾吸食大麻，惟他沒有隱瞞。報告又透露，被告當天響應網上號召破壞公物的行動，但他沒有破壞醫院內的物件，只是在院內換衫，而涉案閉路電視也只是被人撥到一邊。被告已感後悔，願意承擔責任。

【案件編號：KCCC2390/20】

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