【本報訊】國家副總理韓正月初在全國兩會時與港區人大代表會面，提出要解決香港住屋問題，政務司長張建宗接受英國《金融時報》訪問時稱，北京已指示港府解決住屋及貧窮問題，形容新環境下，一些既得利益者須妥協。

揚言撤資公司必後悔

林鄭早前接受鳳凰衞視訪問時已透露，獲中央支持處理房屋土地問題，張建宗在訪問中再指，北京指示港府將更多重點放在低收入人士，政府將努力解決住屋、土地及貧富差距等問題，但不涉加稅，形容新環境下，「一些既得利益可能要妥協」，似暗示要向地產商及地主「開刀」。

對於早前有外資擔心香港實施港版國安法後法治受損，甚至有報道指外資撤離，張揚言撤資公司會後悔，並指他們將會重回香港，強調香港法官現時就職須作司法誓言，在北京眼中已「足夠」，也不會修改以普通法為基礎法制系統，指香港仍是「稅務天堂」，籲外國投資者不必擔心。

而本月初曾在接受彭博訪問時指，北京出手「完善」香港選舉制度令政制發展「後退一步」的律政司長鄭若驊，昨於《文滙報》專訪「洗底」，大讚中央此舉對律政司工作「有幫助」。

鄭指律政司人員作為「治港者」之一，除要愛國，亦要「do the right thing」，明言不會放下專業及對法律忠誠。

另外，全國人大提出立會議席由70席增至90席，立會行管會昨早曾討論相關問題，據知已向秘書處提出研究擴建方案，如為召開大會會議廳及內會與財委會議室加設座位，議員辦公室地方不足問題也要研究。