「12港人」當中8人昨日在內地刑滿獲釋，由公安經深圳灣口岸移送返港。8人當中有部份在港涉及刑事案件，其中5人的案件今日分別於東區裁判法院及區域法院提堂，控方均表示5人因要隔離檢疫，未能出庭。

其中3人被指參與殺警計劃，被控串謀蓄意傷人，案件今於東區法院提訊，主任裁判官羅德泉下令將各被告還柙懲教署看管，案件則押後至本月底再訊。惟屆時仍未完成14天檢疫令，相信到時各被告將繼續未能出庭。

三名被告為張俊富（24歲）、張裕銘（21歲）和嚴文謙（22歲），同案另外兩名被告黃振強（22歲）及工程人員吳智鴻（24歲）。五人同被控串謀蓄意傷人罪，意圖使香港警務人員身體受嚴重傷害。

另外被移送返港的李子賢及鄭子豪，兩人涉及的案件則於區域法院提訊。測量員李子賢（31歲）涉於前年9月29日在港島金鐘與他人參與暴動及襲警。而鄭子豪（19歲）則被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪及交替的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指他與其餘四人串謀其他身份不詳的人，無合法辯解而用火摧毀他人財產，以危害他人生命或罔顧他人生命是否會因而受到危害。交替控罪則指他於前年9月30日在灣仔金樂大廈一個單位內，保管或控制21個玻璃樽、異丙醇、乙醇、汽油、糖、鎂粉等，並意圖使用而摧毀他人財產。

李鄭兩人均沒有到庭，控方指兩人須接受強制檢疫，今未能出庭。控方透露，兩人昨午在深圳灣口岸被捕。兩人的律師指兩人沒有保釋申請，案件押後至4月8日再訊。

【案件編號：ESCC2693/19、DCCC294、323/20】

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