政府周一（22日）晚表示，周日（21日）再多12名相關病者，3人留院，當中兩人接種BioNTech，另一人接種科興，而其中1名留院的27歲男子，在接種BioNTech疫苗後癲癇發作。

另疫苗接種數字方面，22日截至晚上8時，過去24小時，共約25,200人接種了第一劑疫苗，當中有10,200人接種第一劑科興，約有15,000人於19間社區疫苗接種中心接種第一劑BioNTech。累計至今約有379,600人已接種疫苗，當中243,800名接種科興，約135,800名接種BioNTech。

單日預約接種科興「甩底率」升至20%

截至周一（22日）晚上8時，過去24小時，約12,100人網上預約接種BioNTech疫苗，只有約5,900人預約接種科興疫苗；至於在8間社區疫苗接種中心，預約接種科興疫苗「甩底率」為20%，在19間社區疫苗接種中心預約接種BioNTech的「甩底率」為5%。

3人針後不適送院 自行離院

21日單日再增12名人接種疫苗後送院，其中9人接種BioNTech疫苗，包括1名27歲男子，21日在中文大學醫院的接種中心打針後，癲癇發作，後送往威爾斯親王醫院治療，情況穩定，需要留院。其餘送院的3人則是接種科興疫苗後，出現暈眩及心悸等症狀。

值得留意的是，上述12名病者，有3人（25%）接受治療後，不聽醫生勸告就自行離院。包括一名在上水龍琛路體育館接種BioNTech疫苗的38歲女子，打針後出疹，送往北區醫院後接受治療後擅自離院。

另兩名未遵醫生勸告自行出院的人士分別接種科興及BioNTech。其中47歲男子在源禾路體育館接種科興疫苗後，感暈眩及胸口痛，送院情況穩定，經治療後自行出院；另51歲男子在元朗體育館社區接種BioNTech疫苗後，出現敏感情況，送院後情況穩定，不遵從醫生勸告自行出院。

BioNTech疫苗接種中心增至20間

政府亦宣佈，伊利沙伯體育館的接種中心將於3月29日開始運作，23日起接受預約，提供BioNTech疫苗的中心將增至20間。

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