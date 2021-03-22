楊潔篪、王毅在阿拉斯加公開教訓布林肯、沙利文後，中國傳媒「喜大普奔」，歡呼中國洗刷了120年前《辛丑條約》的恥辱，歡呼習近平外交、習近平思想戰無不勝。更有消息說，習近平思想將升格為習近平主義，超越鄧小平理論、毛澤東思想，與馬克思主義、列寧主義比肩。習近平思想是否戰無不勝，當然是中共說了算，而不是按中共的標準說了算，只不過，總有些人不識趣、喜歡較真，提出檢驗戰勝論的短、中、長期三個標準。

中國式民主成意識形態鬥爭新工具

1901年9月7日，大清政府與英美日俄等11國簽訂的《辛丑條約》，被認為是中國歷史上賠款金額最大、主權喪失最嚴重的條約，因此有「九七國恥」之說。120年後，春分日前後，楊潔篪痛罵美國代表17分鐘的短片席捲華人網絡。中國傳媒喜大普奔（喜聞樂見、大快人心、普天同慶、奔相走告）之餘，還爭相報道「日本人慕了：希望我們國家也能這樣」、「俄媒：美國就是紙老虎」。

中美「2+2」會談被渲染成中國外交的歷史性勝利，並不出人意料。畢竟，中美外交是習近平登基路上繞不過的一個台階。令人意外的是，中共藉機宣示了習近平外交思想的一些新思維，重點是以中國式民主抗衡美國式民主，一個民主、各自表述，作為意識形態鬥爭的新工具，是北京模式對抗華盛頓模式的延伸。

更令人意外的是，中美外交高官的交鋒不只被描繪成習近平外交思想、戰略的勝利，更被當成習近平思想升格為習近平主義的催化劑。中共歷代領導人都極重視個人理論的表述，並寫入黨章、憲法，以確立個人的歷史地位。在目前入憲的毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想中，習近平已超越胡錦濤、江澤民，以個人姓名命名思想，隨着習近平展開對美外交攻勢，其智囊正構思習近平主義的表述，企圖一舉超越鄧小平、毛澤東，與共產黨的老祖宗馬克思、列寧看齊。

不過，都說外交談判的基本原則和最高境界是有理、有利、有節，中美「2+2」高層「懟話」，中國的理、利、節在哪裏？都說實踐是檢驗真理的唯一標準，習近平外交思想「超越西方三百多年來國際關係理論」、習近平思想戰無不勝，檢驗的標準又是甚麼？難道要像文化大革命那樣，發行一套《戰無不勝的毛澤東思想萬歲》郵票，或者在城鄉各處刷上幾幅「馬列主義、毛澤東思想戰無不勝」的標語？

香港選舉制度應交由世界人民評價

要檢驗習近平對美外交的勝利，起碼有三個標準。一是短期的。美方在被中方訓斥後，會否如中方所願，4月舉行拜登與習近平的視像峯會？拜登會否在峯會中又被習近平上一課？

二是中期的。拜登何時委任駐華大使？自前大使布蘭斯塔德去年10月離任回國至今，美國已「召回」大使近半年。美駐華大使人選需美國參議院同意，也要中方認可，某種程度上也反映拜登對華態度的軟硬與中方接招的取向。

三是長期的。楊潔篪說：「美國有美國式的民主，中國有中國式的民主。美國的民主不僅要由美國人來評價，而且要由世界人民來評價。美國的民主到底做得怎麼樣，不是美國一家說了算。」有人執着於中方所說的不干涉別國內政，也有人執着於王毅所說的「中國做得好不好，中國人民最有發言權」，但折衷而論，就取香港這第三地來檢驗吧。中共不是要完善香港選舉制度嗎？如做到不是中國說了算、不是香港說了算，而是「由世界人民來評價」，那就證明中共言行合一、習近平外交思想戰無不勝、習近平主義趕超馬列。

李平

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