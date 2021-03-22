【本報訊】47名民主派被控違反國安法，僅11人獲保釋，多名還柙人士親友昨繼續到收押所及監獄探望。立法會前議員邵家臻及張超雄結伴探望楊岳橋，透露楊可做逾百下掌上壓，形容他「態度、心態各方面都好好」。社民連前主席陶君行探望梁國雄後指他心繫民陣，15分鐘探訪時間中花三分二談及民陣工作，擔心民陣受政治打壓，寄語港人「撐住」。

昨早8時許，人稱劉公子的劉定成抵赤柱監獄，逗留約兩小時後離開。劉透露陳志全「食得好，有私飯，佢𠵱家同張可森、鄒家成一齊，都開心」。又指陳有足夠衣物，生活一切安好，「叫香港市民放心」。

邵家臻：懲教署刁難家屬

成立囚權組織「石牆花」的邵家臻，昨與張超雄到荔枝角收押所探望楊岳橋。張指楊身體狀況良好，甚至可做超過一百下掌上壓，「好勁，態度、心態各方面都好好」。惟楊向他坦言在囚生活不好受，「時間好難過，睇多啲書同新聞，連廣告都睇埋」，楊主要看小說，「都唔想話太沉重，咁辛苦」。邵家臻則讚楊意志強大，「鎖得住肉體，鎖唔住意志」。他透露，楊有申請私飯，笑指「茶餐廳嘢食容易令人肥，所以（楊）都要keep住做運動」。

邵提及昨懲教署安排家屬探訪流程快，「幾年嚟都未試過咁快」，但坦言懲教署自3月初起「多咗好多小動作、刁難」，例如荔枝角收押所每日約300人來探訪，28個窗架中僅為被控串謀顛覆國家政權罪的被告安排一格讓親友探望，令等待時間特別長，有家屬擔心在囚親人成為「人質」，只能忍氣吞聲。

社民連前主席陶君行昨與人稱「霸氣哥」的公民黨前成員曾建峰到荔枝角探望梁國雄，陶指梁身體不俗、態度正面，收柙期間關注民陣情況，「基本上15分鐘入面10分鐘都係講民陣」，又指民陣成立初期主要關注弱勢社群，至今卻或因《社團條例》或國安法而受打壓，亦令其他團體擔驚受怕，長毛仍寄語香港人撐住。

陶指長毛已要求入書，包括《暴政史》、《奧威爾文集》及《波蘭登山史》，陶計劃周三前來探望岑子杰。至於探望譚得志（快必）的人民力量錢寶芬表示，快必精神狀況良好，仍十分積極樂觀，着大家毋須為他感憂心。