美國有亞裔關注組織指，即使近期針對亞裔的襲擊案數字上升，獲紀錄在案的事件只是冰山一角，因為不少受害人不會報警。

42歲的韓裔廚師道格拉斯．金在紐約開餐廳，去年4月被人用記號筆在門口寫上「停止吃狗肉」這種歧視亞裔菜式的字句。他最終決定不報警，「當時我很生氣，但我有更重要的事情要擔心。做生意更重要」。

亞美公義促進中心指受害者除了擔心自身英語能力而不報警外，更擔心製造麻煩，「他們只想做好自己的工作、謀生、養家。他們只想生存，尤其是第一代移民。施襲者亦是看中這一點」。該組織行政總裁喬康妮補充指，受害人不報警可能是有語言障礙或文化隔閡，甚至對執法制度沒有信心，「如果他們認為警察不會做任何事，那麼他們下次遇事就不會報警」。有警員就指，不少言語攻擊不達刑事檢控門檻，亦即是合法的仇恨語言。

新舊移民集體沉默

該組織續指不少亞裔移民是為了逃離獨裁或共產政權才到美國，認為被種族歧視是落地生根的必要代價。亞裔長久以來在美國被標籤為比黑人和拉丁裔更成功的「模範少數族裔」，以合理化系統性歧視。有研究指亞裔比後兩者更有機會受非白人襲擊，但長年被研究界忽視。

有移民公司創辦人撰文指，美國系統性歧視亞裔的歷史悠久，但新舊亞裔移民對被歧視一直集體沉默，除了是文化上根深柢固的習性外，也是出於對無法改變的事的無力感，更傾向忍氣吞聲。

美國公共廣播電台/美聯社