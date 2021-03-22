【本報訊】八名因偷越邊境罪在內地被判囚七個月的港人，服刑完畢昨被遣送返港。市民對他們一直不離不棄，一早已在天水圍警署門外守候聲援，他們因警方車輛落簾，未能見八人一面，但仍表明會「撐到底」，坦言「佢哋喺大陸受完苦，仲要面對香港嘅刑罰」，指情況不樂觀，但八人總算回港，能夠拉近與親友的距離。

八名遣送回港人士昨在深圳灣完成移交手續後，「第一站」均先到天水圍警署「落簿」。20多名市民昨晨已在警署外守候聲援八人，有人表明會等到全部人抵達為止。

其中示威常客王婆婆早上9時已在場，她帶同「Free All Political Prisoners（釋放所有政治犯）」的自製橫額前來，當載着相信是李宇軒的車輛駛至時，她即把手機閃光燈亮起，高舉橫額以示支持，並表明感同身受，揚言「會支持，撐到底」。

區議員：家屬已受夠

天水圍街坊阿Win昨晨10時到場守候，她稱一直留意12港人案，由他們被送中起一直擔心記掛。至10時半，由深圳灣開出押送車輛終抵達警署，但車輛一概落簾，外界及支持者均未能見到車內情況。她無奈說：「都唔知車入面有邊個，目送就算，都冇嘢可做到。」並預計八人返港後情況不樂觀，但總算回到自己的地方，與親友距離拉近。

元朗區議員李頌慈亦到場，他說會與團隊留守警署範圍支援，並稱「佢哋喺大陸受完苦，仲要面對香港嘅刑罰」，坦言心情沉重。他又指是次為「秘密移交」，是特例與否無從考究，但作為家屬已受夠，「唔知今次係特例定點，但作為家屬，仔女受咗好多 ，係唔係秘密移交已經冇咩所謂啦」。