科大學生周梓樂前年逝世兩個月當日，網民發起到將軍澳尚德邨舉行悼念活動。警方當晚要求拿著圓藤盾的區議員助理葉嘉榮離開，葉被指用盾撞警至後退半步並且向警批踭。案件經過審訊後，今日裁決，裁判官莫子聰認為警員證供有疑點及潛在不可能性，裁定被告襲警罪脫。葉在庭外逐一與到場打氣的女街坊擁抱，又大聲叫：「我要放一個月假！」

被告葉嘉榮（28歲）為西貢區議會尚德區議員李嘉睿的助理，由大律師陳芊仲代表辯護。他被指去年1月8日晚上在將軍澳尚德邨尚真樓對開襲擊警員17311鄭皓瑋。

警員鄭皓瑋昨供稱，被告右手套著圓藤盾，他要求被告放下圓藤盾，被告則反問：「咩呀！你揸武器就得！我揸武器就唔得？」警員續指，被告右手原本垂下，突然舉起撞向他身體，令他後退半步。他其後站在被告右後邊，被告突用右手手肘大力批向他的胸口俗稱「雞心」位置。最終被告圓盾沒有擊中他，在他的右肩旁擦過。

裁判官莫子聰今裁決時指，呈堂影片未能拍到首次襲擊事件。若根據警員供稱，被告力度實不足以令警員後退半步，莫官認為警員證供有疑點。

裁判官親自套上圓藤盾試位

莫官亦親自套上被告圓藤盾，同意如辯方陳詞所指，圓藤盾之大是「包」著被告整個右手前臂，若如警員所稱被告右手批踭，圓藤盾理應會擊中警員胸口，而非警員供稱在右肩擦過，認為警員證供有潛在不可能，裁定被告襲警罪名不成立。

【案件編號：KTCC1961/20】

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