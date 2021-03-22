【本報訊】首被告在盤問下透露，同被控謀殺罪的妻子曾稱管教子女時感到壓力大，有失眠及頭痛；他從網上搜尋妻子的症狀後，懷疑對方有抑鬱症徵兆，遂勸對方放假休息。首被告自言打子女時，妻子會以手勢等示意他停手；更稱「太太打佢哋（子女）時有分寸，唔會過火」。大狀明言他不用保護妻子，只需實話實說，首被告回答在說實話。

代表次被告、即兩童繼母的大狀盤問指，被告兩夫妻管教子女時一向有默契，即首被告打子女時妻子不會直接干預，而是以手勢及面部表情示意首被告停手，因妻子不欲在子女面前「落爸爸面」。首被告同意，又指「最激」的懲罰只是讓子女捱餓，而妻子體罰時亦「有分寸」。

懷疑女兒頸皮厚影響智商

律師其後讀出次被告發給他的訊息，內容為「唔好再打啦，過完年要睇醫生」；首被告稱妻子曾懷疑女兒頸皮厚會影響智商，或需帶她求醫，遂吩咐他不要再打。

第三被告、即被控四項虐兒罪的次被告母親，其代表大狀昨盤問指，第三被告經常在晚上9時半後才放工回家，很少看見兩夫婦打子女；她亦曾勸兩夫婦「教小朋友需要耐性」不要打，首被告同意。大狀又指第三被告曾阻止首被告打兩童，例如當首被告用藤條打仔時，她曾伸腳阻止，首被告則道歉「唔好意思外母大人」；當首被告罰兒子抄寫時，她曾勸首被告讓兒子睡覺，首被告當時稱「今次婆婆幫你求情，你抄完瞓啦」。首被告一一同意。

案件編號：HCCC28/20