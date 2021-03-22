【本報訊】隸屬油尖區刑事調查隊的偵緝女警調查一宗詐騙案期間，涉食兩家茶禮，接連向報案人及嫌疑人索折扣價買名牌。涉案女警及兩報案人分別被控公職人員索取利益等七罪，三人昨不認罪受審。受查嫌疑人供稱，她在警署錄口供期間，涉案女警問她是否可用折價購買名牌手袋，揚言若她於一個月內還款，便不會提出起訴，表明：「畀緊機會你。」她認為女警所指的「畀緊機會」，是要求她用折扣優惠買手袋。

三被告依序為女警李倩華（29歲）、兩名報案人即Gucci香港獨家經銷商部門經理梁慧嘉（46歲）及珠寶公司文員庄澳琳（32歲）。

優惠價買手袋 收受耳環

李倩華被控四項公職人員索取利益罪及一項公職人員接受利益罪，涉嫌於2017年至2018年期間，分別向另外兩名被告及另一名報案人黃姍姍、嫌疑人莊思敏索取名牌產品折扣利益，分別購買一個Chanel、一個Celine手袋、一對Gucci波鞋、Nicolas & Bears產品及收受一對耳環。另外兩名被告則涉嫌以折扣價向李提供名牌產品，各被控向公職人員提供利益罪。

案發時做名牌代購的莊思敏供稱，她於2017年9月20日因涉嫌詐騙被捕後，向首被告女警李倩華表明會還款；李當時稱一旦莊聘請律師，便會將她帶上法庭。及後兩名男警為莊錄口供，其間李曾入房觀察，並問莊是否可用折扣價購買名牌手袋，莊答稱：「有，我可以攞到折扣。」

莊續稱，她獲保釋候查期間須每月去警署報到。當中兩次報到時，李均查詢可否用折扣價購買名牌手袋，她回應「已經咁大鑊啦，仲會繼續做落去咩」。她並說：「我真係冇做（代購）喇，如果你真係要買，可以搵Karen（次被告）或者余家敏（譯音）。」莊同意辯方所指，她知道李不能決定案件方向；而其代表律師曾聯絡報案人，表示她願意還款，李沒參與有關談話。審訊今續。

案件編號：WKCC1323/20