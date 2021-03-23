47人初選案中被還柙不准保釋的林卓廷，今因另涉及7.21暴動案及妨礙司法公正案，再被解到區域法院應訊。由於需要等候同案被告申請法援結果，兩案分別押後至5月11日及5月6日再訊。林在兩案中原獲保釋，他今透過大狀表示放棄保釋。

林今出庭時精神飽滿，臨離開時更與支持者揮手道別。

7.21暴動案中，7名被告依次為立法會前議員林卓廷（43歲）、客戶服務員庾家豪（35歲）、銀行副總裁陳永晞（37歲）、社工葉鑫昇（31歲）、廚師鄺浩林（26歲）、電器技工尹仲明（48歲）及無業男子楊朗（26歲），同被控一項暴動罪，控罪指稱他們於2019年7月21日在新界港鐵元朗站大堂與其他身分不詳的人參與暴動。案件押後至5月11日再訊。

林卓廷另涉前年7月6日的光復屯門示威後，要求他人刪除示威影片，被控意圖妨礙司法公正等共4罪。案件押後至5月6日再訊。

【案件編號：DCCC958、1160/20】

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