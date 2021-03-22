美國總統拜登早前在演說中為亞裔美國人抱打不平，指摘美國人因武肺疫情而歧視他們。然而這並非罕見例子，過往美國都出現過因疫症肆虐，令民眾群起歧視少數群體。

據美國聖塔克拉拉大學心理學教授Sherry Wang指，美國民眾詆毀少數群體有着悠久的歷史，尤其是出現危機時，其根源在於該國曾盛行白人至上主義，民眾憂慮白人勢力或減弱。

翻查美國歷史，亞裔美國人因疫症被歧視已非首例。腺鼠疫在1899年於夏威夷爆發時，檀香山有數名有亞裔血統的人染疫死。當局隨即封鎖亞裔人士居住的地方，惟仍未能阻疫症蔓延，其後衞生部門發現此病是由老鼠或其他害蟲傳播。2003年「沙士」肆虐期間，美國唐人街鄰近鐵路站收入按年大減90%，反映民眾避免前往華人所在地。

伊波拉病毒在非洲肆虐期間，非裔美國人都遭受不公平對待。位於德州的納瓦羅學院曾拒絕兩名尼日利亞裔學生入學，並非因為他們確診，而是由於尼日利亞有人確診；在賓夕凡尼亞州，一名幾內亞高中生參與足球比賽時，敵隊的啦啦隊拉起寫着「伊波拉」的標語。

逾四成人避同性戀者

除了種裔或成歧視因素外，同性戀者亦曾遭殃。民調機構蓋洛普於1986年的調查顯示，44%受訪美國人表示，他們或其認識的人都會刻意避開那些認為同性戀者會聚集的地方，以避免感染愛滋病。即使在2006年，凱薩家族基金會的調查顯示，43%受訪者認為同性戀者是最大機會感染愛滋病，受訪者甚至認為黑人或其他少數群體較易染病。

美國網站FiveThirtyEight