5歲女童疑遭虐待致死，其8歲胞兄亦受虐，兩童的親父及繼母被控謀殺等罪受審。身為兩童親父的首被告今日繼續自辯，控方盤問時質疑他謊話連篇，指他將女童抛向天花板時，必定知道女童撞到頭部七至八次。控方又指，連繼母的親生女兒亦供稱兩童「成日俾爸爸媽媽打」，首被告聞言答謂：「估唔到佢只記得我打佢哋嘅畫面，而唔係帶佢哋玩嘅畫面」。

本案首被告為女童Z及男童X的親父，次被告則是兩童的繼母，第三被告是次被告的母親。案發於2017年8月至2018年1月，首兩名被告均否認謀殺Z。第三被告則否認四項虐兒罪。

控方盤問首被告。根據首被告昨日的證供，他是因X與Z經常說謊，才向他們施以體罰，但次被告的女兒Y為人誠實；首被告對此說法表示同意。控方續問若Y誠實，她向警方錄取的口供內容又是否屬實。首被告則回答指Y有誇大，但大部份口供均是事實。

妻子指示將女童頭部撞向天花板 男被告答「收到」

Y供稱Z離世前一天，曾遭首被告抛上天花板11至12次，當中7至8次曾發出「碰碰碰」的聲音。控方問首被告，Y是否誇大其辭。首被告承認曾與Y玩「飛高高」，「但次數冇佢講咁多，我冇將Z嘅頭撞到碰碰碰」。

控方向首被告直指「你琴日唔係咁講」，稱首被告昨謂不知道Z的頭部是否撞到天花板，若真如此，為何他知道Y誇大Z撞頭的次數與發出的聲響。首被告回答謂若Z被撞至發出響聲，他定會知道Z撞到天花板。控方直指首被告說謊，首被告不同意。

控方又指Y曾供稱Z玩「飛高高」時表示「好驚、唔好」，首被告解釋當知道Z害怕時已經停手。但控方謂X的說法剛好相反，指首被告沒有理會Z，「咁係咪X同Y都誇大？」首被告解釋當時妻子指示「將佢個頭撞向天花板」，他回答「收到」，但因Z被抛時感到害怕，故他已立即停手。

其後首被告轉而與Z玩「扮超人」。Y曾供稱Z多次小聲抗議指「好驚」，並全身顫抖；首被告承認目睹女兒表示害怕。控方冷然問他：「Z求你唔好玩飛高高，點解仲要玩扮超人？」首被告解釋所有遊戲完結後，Z才有顫抖害怕等情況。控方直指首被告「大話連篇」，首被告否認。

女童眼角至鼻樑有傷勢及潰瘍

控方續指，首被告與Z玩完上述恐怖遊戲後，仍然命令如此虛弱的女孩在客廳走動。首被告解釋是想讓女孩消水腫，而非懲罰她。控方續質問首被告，在寒冷的一月讓Z睡地板對她有什麼好處，首被告回答謂他只是懲罰Z沒有洗澡，而當時並非嚴寒，他亦有向Z提供足夠的衣物。控方指出首被告根本有意圖讓Z的身體受嚴重傷害，首被告否認。

另外，首被告發現Z有不妥後報警，控方問他為何仍讓Z睡在地上，是否「因為好污糟」。首被告解釋，Z早前指感到寒冷，遂讓她睡在有熱敷機的睡袋上。首被告其後承認兩童「瞓睡袋多過瞓床」，是為懲罰他們不洗澡。

控方再指，Y錄取口供時被問及兩童的生活狀況，Y立即回答「成日俾爸爸媽媽打」。首被告指或許Y對兩童被打的畫面印象較深，「估唔到佢只記得我打佢哋嘅畫面，而唔係帶佢哋玩嘅畫面」。

其後控方指示陪審員及首被告翻閱Z的傷勢照片，並問首被告Z眼角至鼻樑的傷勢及潰瘍是如何造成，首被告表示有部份是Z「搣爛」傷口造成，其餘則是被他用藤條毆打而成。

控方指Y供稱首被告曾以藤條、拖鞋、拳頭及剪刀打Z，首被告否認用剪刀篤兩童，但承認其餘指控。Y亦供稱兩童經常被打，「隔日打」，首被告立即回答「冇咁誇張」，若兩童乖巧時不會被打。聆訊繼續。

【案件編號：HCCC28/20】

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