【本報訊】近年免疫細胞治療成為熱門話題，近月亦有本地患癌藝人眾籌，表明希望接受免疫細胞治療。雖然以回輸NK細胞或CIK細胞治癌，屬免疫細胞治療之類，但當中其實只有CAR-T細胞治療，有較多研究數據支持，並獲衞生署註冊，而且也不是所有癌症通用。至於以NK細胞或CIK細胞治癌，其實仍屬實驗階段，一直未有國際大型研究數據支持其成效。

轟利用規管空窗期

港大醫學院教授陳志峰指以上療法非正規醫院認可的療程，有關行為並不符合醫學道德和科學鑑證。他解釋醫學界對臍帶血，是否一個最好的免疫細胞仍有很大疑問，加上若是以異體細胞回輸，也必須先經過篩選，確認捐贈者和接受者部份因子相配。他強調細胞必須經高規格的實驗室處理，整個治療過程亦要受嚴格監控及得到認證，並非隨便一間診所便可進行；否則或會如DR事件般，出現細菌感染或抗宿主反應，嚴重者可致死亡。

2012年DR美容事件發生後，政府同年成立私營醫療機構規管檢討督導委員會檢討法例，包括進一步規管CIK細胞治療等先進療法，直至2019年才完成條例起草和諮詢，交立法會審議。

現時將NK、CIK細胞等先進療法製品納入藥劑製品監管的《2020年藥劑業及毒藥（修訂）條例》，去年7月獲得立法會通過並且刊憲，但是為了讓業界適應新規管架構，條例的正式實施日期，尚要待刊憲後約一年，由食物及衞生局局長再以憲報公告。陳志峰教授斥相關人士利用法例的空窗期，以及病人的假希望賺錢，十分無良。