【本報訊】5歲女童疑遭生父及繼母虐待致死，案件昨續審。否認謀殺的女童生父昨出庭自辯，透露妻子會「打手板」或以藤條打兩名子女，若「過火」他才出聲制止；被問及女兒傷勢緣由時，他多次啞口無言；承認曾勸妻子「你𠵱家打死佢都冇用……殺咗佢都冇用。」他稱留意到女兒傷口被一層灰黑色皮膚覆蓋，遂剪走皮層以處理傷口，但沒帶女兒求診。當憶述女兒逝世時，他一度哽咽道「嗰陣佢仲識應我」，法官隨即休庭。

案發於2017年8月至2018年1月，首、次被告分別是女童Z生父及繼母，兩人皆否認謀殺Z。

首被告昨出庭自辯，承認曾與妻子體罰一對子女，亦支持妻子打子女。他解釋妻子情緒起伏較大，語言上表示支持可使她冷靜，及讓她傾訴不滿。當妻子抱怨子女不受教時，他先安撫，及後再問子女有否不聽話及箇中原因，「小事會罰企、罰抄⋯⋯講咗幾次都唔聽就用藤條打。」

首被告稱，由於妻子並非兩童生母，兩童或抗拒，「有少少鬥氣」。首被告表示，妻子通常只會打兩童的手掌、或以藤條打。他曾坦言妻子懲罰方式並不適當，對方聽勸後會住手。妻子後來認為Z學習進度滯後，他為了追回進度決定讓Z在家學習。

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曾問妻「啲小朋友點解冇嘢食」

首被告指有留意Z臉上及右膝後方的大片傷口，某天他發現後者被「灰灰地、黑黑地」的皮膚覆蓋，遂與妻子「剪走」該皮層以便洗傷口及塗藥膏。辯方問傷口造成的原因，首被告沉默一會後表示不知道，或許是他用藤條打女兒後，她感痕癢抓破結焦。他因害怕被揭發虐兒，故沒帶女兒求醫。

至於證供提及的「飛高高」及「扮超人」遊戲，首被告承認於女兒死前一天，曾與她玩這遊戲，但稱不知女兒有否撞到天花板。首被告又謂曾叫女兒「慢慢行」，辯方問他原因，他再度沉默，其後稱「佢對腳有水腫，行下可消水腫」。翌日女兒不舒服，憶述此時，首被告語帶哽咽，說話斷續，「嗰陣佢仲識應我」，但女兒隨即意識模糊，他決定報警。語畢，他在庭上拭淚。

辯方指根據微信記錄，首被告曾問妻子「啲小朋友點解冇嘢食」，又曾勸妻子「你𠵱家打死佢都冇用，佢改變都需要時間」，並指「殺咗佢都冇用」。首被告承認，並解釋只希望Z聽話，「唔係想佢科科攞A、好多課外活動，只係想佢做好本份，例如自己刷牙洗面，同埋朝早識叫人。」聆訊今續。

案件編號：HCCC28/20