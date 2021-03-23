47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今僅11人，即劉偉聰、呂智恆、楊雪盈、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來及李予信獲准保釋。不見天日的歲月，或許很漫長，《蘋果》邀請牆外的人將思念化為家書，默默向被囚者打氣。

軒：

近日翻到一幀神宮前的合照，想起往事，不知你仍記得否。在你這老饕引路下，吃過充滿人情味的店，喝過注滿職人魂的酒，體會那文化深層的韻味，恍如昨日。憶及此事，日前嘗信手拈來詞一首贈你。

《憶江南》

春夜靜，思緒湧心頭。

兄弟觥籌相述志，凌雲豪氣世無儔。

何日再同遊？

懷抱信念，縱是荊棘滿途，我知道若再重新選擇，大家還是會選擇相同的道路。我認識的你總是先替別人着想，造次必於是，顛沛必於是。到了今天，你仍在對大家說不用灰心，希望在明天！是的，士不可以不弘毅，任重而道遠。我們都相信希望，我們都相信明天，那我們約好明日相逢時，一起再同遊吧！

威

2021年3月23日

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！