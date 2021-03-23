【本報訊】土瓜灣仁澤醫務中心劉東華醫生日前於診所貼出科興及復必泰疫苗比較圖表，提到科興「聲譽不好」及有效率數據，指不建議接種科興，但建議接種復必泰疫苗後，即遭建制媒體及保皇黨組織「香港政研會」狙擊，衞生署宣佈終止劉東華的疫苗接種服務，成為首位遭署方收回疫苗及終止合作的私家醫生。

左報保皇黨連番狙擊

早前網上流傳於劉東華診所內自製的科興及復必泰疫苗比較圖表。圖表指出科興有效率最高為50%，復必泰有95%，兩款疫苗副作用「大致相同」，但表格列明科興「聲譽不好」，原因是「曾用了55萬元賄賂中國藥品監督管理局官員尹紅章，讓科興生產疫苗，得以加快批准使用」，復必泰則「國際聲譽良好」。他揚言不會接種科興疫苗，亦建議市民不應接種該疫苗。

事件被左媒《大公報》報道及被保皇組織「香港政研會」狙擊。衞生署昨表示，日前接獲傳媒查詢後，即向劉東華查詢，調查後認為涉事診所違反疫苗接種計劃下指定私家診所的條款協議，署方前日終止與該診所協議，回收尚未使用的科興疫苗。對於劉違反哪項條款協議，衞生署則稱沒有補充。

本報記者昨晚7時多到劉東華的診所視察，診所登記處未見張貼涉事圖表資料。晚上約8時15分，劉東華在女職員陪同下步出診所，他向在場傳媒耍手，示意沒有回應，隨即登上的士離開。

保皇黨組織「香港政研會」明言「此事並未告一段落」，揚言會繼續跟進醫委會對「黑醫的醫德」調查，稱「提供虛假藥品信息是嚴重專業失德」，必追究到底。

有資深醫生表示，涉事醫生有否違反專業操守，要視乎他提供的資料內容是否真確、有否數據或背景資料支持及列出相關資料的目的，「佢想宣傳定做公眾教育？佢有咩憑證叫人唔打科興？解唔解釋到咁做嘅目的？」