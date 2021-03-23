【本報訊】港府2004年全面撤銷租務管制，劏房戶自此面對貴價租金。對於工作小組拒設起始租金及獨立仲裁機制，有劏房團體坦言感到失望，質疑未能有效規管租金水平，擔心業主趁簽訂新租約時大幅加租，令保障形同虛設。全港關注劏房平台會趁今日小組開會，到場請願並遞交請願信。

變相鼓勵業主「加到盡」

葵涌劏房大聯盟成員吳堃廉認為若無規管起始租金，租務管制形同虛設，因為即使限制租金升幅，惟封頂的上限達15%，「問十個有九個半（街坊）都話過高」，認為無助解決劏房貴租問題，甚至變相鼓勵業主跟隨機制「加到盡」，建議將上限降至3%至8%。

對於小組建議制訂「2+2標準租約」，期望四年內劏房戶可上公屋，他批評想法離地，「最新輪候公屋時間係5.7年，點樣確保街坊可以上樓？成件事係好虛無同不設實際，5.7年仲係平均時間，普遍街坊都係等七至八年先上到樓」。

吳堃廉又質疑標準租約如何規管濫收水電費等問題，認為小組「試水溫」式的建議未能保障劏房戶，「幫到少少，有等於冇」，直指基層已苦候租務管制17年，形容「水溫簡直係沸騰」，希望小組聽取民間意見，訂立起始租金。

全港關注劏房平台成員賴建國同意訂立起始租金及限制加租幅度缺一不可，批評小組指訂立起始租金會干預自由市場的說法，「做嘅任何嘢都會干預自由市場，起公屋都係干預，如果係咁所有租管都唔使做啦，好明顯靠自由市場係解法唔到基層街坊情況」。

對於當局擬成立劏房資訊平台，賴建國擔心資訊平台最終只淪「搵屋網」，幫助不大，促政府善用平台將應課差餉租值資料公開，並盡快為訂立起始租金制訂時間表。