【本報訊】有地產代理因詐騙公司佣金被控。廉政公署昨落案起訴一名前地產代理，控告該代理涉嫌促成田灣一宗物業租賃交易，但向前僱主隱瞞，詐騙而誘使該公司不向有關租戶收取代理佣金47,800元。被告獲准保釋，明日在東區裁判法院答辯。

隱瞞促成物業租賃交易

涉案中原地產前代理張輝雄（51歲）被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A（1）條。廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發事件，被告案發時為中原地產黃竹坑香葉道分行的地產代理（工商舖）。中原地產有一個資料庫，供物業代理查閱及記錄可供出售或出租物業資料，就每一宗工商物業租賃交易，中原一般會向業主及租戶各收取相等於一個月租金作代理佣金。

被告約2018年8月接待一名客人，對方正物色一個位於黃竹坑的出租寫字樓物業，該客人最終租用田灣一幢工業大廈單位。控罪指被告擔任中原地產代理，涉嫌2018年9月11日至10月9日期間，向公司隱瞞或未有向公司透露促成上述物業的租賃交易，意圖詐騙而誘使中原地產不向有關租戶收取代理佣金47,800元，令中原損失。

據悉有關人士嫌向第三方收取利益而違反法例。中原地產回應稱案件已進入法律程序，不便評論。