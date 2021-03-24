香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲為前年7.21白衣人襲擊市民事件的報道進行車牌查冊，及後遭警方拘控兩項虛報查冊用途罪名，蔡玉玲否認全部控罪，案件排期今早上午9時於西九龍裁判法院3號法庭開審。

上午9時前，蔡玉玲到場，並感謝到法院外聲援的港台工會成員支持，她未有發言，與工會成員短暫交談後步入法院。

蔡玉玲去年11月被警方指控車牌查冊時作虛假陳述，暫控兩項「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」罪。香港電台節目製作人員工會今早將到法院聲援蔡玉玲，《蘋果》將直播庭外情況。

蔡透露自捲入案件後，直屬上司和部門主管認為只要她個人情況許可，可以如常繼續《鏗鏘集》工作；惟至去年12月，港台管理層突然認為上述安排不適合，並以案件進入司法程序為由，決定在案件完結前暫停她在《鏗鏘集》的職務，及後蔡有份製作有關特殊教育的《卓越教室》，亦遭新上任廣播處長李百全DQ。

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