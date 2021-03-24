前年8⽉10日有⽰威者在尖沙嘴聚集，其間⼀名前空姐被指⽤雷射筆照射警員眼睛，事後經審訊被裁定襲警罪成，判監三個⽉，但獲准保釋等候上訴結果。她今於高等法院就定罪及刑期提出上訴，並呈交新影片證據，證明案發時上訴人沒做出任何施襲動作，只是警員認錯人、拉錯人；而片段亦顯示上訴人被捕後，現場警員頭盔反映仍有人射出綠色光束。法官李運騰認為現場有多於一個綠色光源，可能影響原審時警員在辨認證供方面的可靠性。李官聽罷陳詞，押後以書面判決。

上訴人郭麗芬（28歲）被控於前年8月10日在彌敦道襲擊警員朱冠強。上訴方早前尋得審訊時呈堂片段的原片，比原審呈堂片段多出約20秒。上訴方指片中拍到的白衣女子站在巴士站，沒有做出施襲動作。

律政司代表反駁指，即使新增片段中的正是上訴人，但片段後來已轉往另一方向。反而警員供稱兩次被綠色光束照射，他循光源兩次在同一位置看到同一名女子。雖然警方拘捕上訴人時並無檢獲雷射筆，但從截圖可見，上訴人被制服時手上持有銀色匙扣狀物件，並發出綠光，認為警員在辨認上沒有問題。

上訴方則指，現場環境顯示警員有被雷射筆照射，惟警方事後並未檢獲相關證物，故沒有證據證明令警員眼睛被照射至流眼水的光束，是由上訴人手上物件發出。上訴方重申，上訴人當日只是路過，不過李官則稱從片段可見她「起碼不是純粹經過」。

李官又指，他毋須考慮上訴人當時手持的是否雷射筆，只要決定是否上訴人手持發光物件令警員眼睛不適，因上訴人被控的不是藏有攻擊性武器而是襲警罪。

上訴方指出，現場人數眾多，照射出綠光的可能另有其人。大狀並在庭上播放片段，指上訴人被捕後，現場仍可見有綠色光束。李官看過片段後指，若有多於一個綠色光源，則審訊時警員供稱現場只有一個綠色光源的證供，說法可能不可靠，或影響辨認拉錯人。

【案件編號：HCMA182/20】

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