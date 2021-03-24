47人因組織或參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權，大部份分不獲准保釋。在荔枝角收押所，繼續有親友前來探望仍被扣押的人。「赴湯杜火」湯氏夫婦稱，47子之一的友人希望港人持續關注案件，不要忘記他們；劉頴匡女友黃于喬則稱，劉收到連登討論區上的「淘寶大媽內衣照」。

「赴湯杜火」建議市民寫信予47人

湯氏夫婦身穿印有獅子山圖案的黑色上衣前來探訪，僅稱朋友是初選案中47人之一。湯生稱友人掛心家人，但精神不錯，已能適應在內的生活，心態亦正面積極，笑稱「我哋外人反而仲擔心過佢囉」。

湯太建議市民，可以寫信予眾人；湯生則指，友人很希望港人不要忘記他們，繼續關心有關消息，「一路關注佢哋嘅情況，佢哋就會比較安全」。

徐子見憂被DQ後如何安置辦事處職員

東區區議會主席黎志強、區議員蔡志強今日亦去到收押所探望徐子見。黎稱徐精神好，身邊亦有同路人作伴，只是有些憔悴，他最擔心的是若自己因案件而被DQ議席，辦事處的職員應如何安置；徐又向他表示掛念街坊，「依個兄弟好難得」。蔡志強亦稱，徐「叫我哋唔好擔心佢，但佢喺裏面反而擔心出面嘅嘢」。

劉頴匡獲網民寄大媽內衣照「解悶」

劉頴匡女友黃于喬（Emilia）亦如常前來探望。她稱劉在內「努力搵錢」買郵票，現已賺得40多元，笑言「佢話佢依家好有錢」。她又稱，劉收到有心人寄來連登討論區帖文紙本供他解悶，但附上了帖文中大量「重口味」的淘寶大媽內衣照，「佢話靚女相就寥寥幾張...嗰啲呢就勁多圖」。

與Emilia同行的沙田區議員趙柱幫則稱，劉近日關注沙田區議員黃學禮被控阻差辦公案。他形容，劉比一般人更堅強和樂觀，兩人更開玩笑稱，「遲啲睇吓會唔會喺入面見啦」。

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