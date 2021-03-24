建制派立法會議員謝偉俊今日透過立法會口頭質詢，要求政府交代在未經諮詢公眾下，便耗用巨額公帑注資國泰及向有巨額盈利的連鎖超市發放工資補貼，但忽略小市民，令人感到政府「應救不救」，打擊市民對政府管治的信心。財經事務及庫務局許正宇指，國泰航空佔本港客運量近60%、貨運量佔逾40%，帶動大大小小經濟活動，認為政府投資在國泰身上符合公眾利益。

謝偉俊又要求政府暫代全港僱主及僱員向強積金計劃供款的建議，許卻指，因為公眾資源有限，政府認為不宜推行。謝同時斥勞福局長羅致光早前回應有關設立有時限的失業援助金建議時，指是否鼓勵失業要趁早的言論是「涼薄」。

許正宇稱顧慮財政負擔 拒推新一輪保就業計劃

自由黨鍾國斌指，政府已預計失業率上升，追問政府會否推出多一輪保就業的措施？許正宇指，疫情是動態發展，加上考慮到財政負擔，故政府決定只針對個別行業推出措施，例如延長企業貸款擔保，又指政府推出每人5,000元的消費券刺激消費。

民建聯周浩鼎指，要求政府行使酌情權，撤回向盈利甚豐的兩大超市的保就業的巨額資助，放在有需要的市民身上。許銳宇指，兩大超市在第二期保就業計劃獲務一定數額補貼，惠康和百佳在第二期工資補貼中，獲得1.8億多元和1.6億多元，兩大超市在去年12月底前，亦向市民回饋金額約9,000多萬和8,000多萬，符合規定。

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