東京奧組委、東京都與國際奧委等五個決策機構3月20日開視像會議而決定不招待所有海外觀眾。他們說明因不能保證海外觀眾的安全只能這樣決定。另他們再花一個月的時間研究讓多少日本國內觀眾入場才能保證安全。全世界關注的東京奧運終於迎接尾章了！

去年3月，時任首相安倍晉三跟國際奧委等機構決定延期一年時，安倍晉三強調過為了舉行完全形式的奧運而決定延期。後來「完全形式」越來越退，終於退到不招待海外觀眾的地步了。就因為日本對新型冠狀肺炎病毒的防疫措施落後於世界。英國媒體之調查顯示日本政府的防疫措施只被評價第24位。

其實日本政府的防疫措施落後得要命。去年1月鑽石公主號帶病毒來日本已有一年多時間，還沒舉行全民核酸檢查，初步發症的人只得自主去檢查。疫苗更叫人生氣！雖上周首相菅義偉為了4月初的訪美接了種，但普通老百姓還不知道幾時能接種。官方一再重複盡早而盡早，但醫療有關人員的接種還沒時間表。這樣下去，東京奧運開幕的7月23日之前，日本政府根本沒法完成普通老百姓的接種。這種客觀事實叫組委、國際奧委等決策機構只能飲淚而採取不招待海外觀眾的苦澀選擇。

旅遊業投資化為烏有

這措施影響到日本官方與民間。已賣給海外的門票有60多萬張，統統要退。這直擊日本奧組委、東京都之錢包。但他們遠遠好過民間。奧運申辦成功以後，日本的建築業與旅遊業為了迎接海外觀眾而投資了不少。蓋了數不清之多棟的酒店與娛樂設施，他們的期望統統落了大空。建築商還好，他們已收取建築費，倒霉的就是酒店業。他們為了東京奧運加建不少棟新酒店在東京與鄰接縣市。加建幾十棟的酒店集團快要面臨倒閉危機了！

最倒霉的是購買奧運村公寓的良民。奧運村在離銀座僅僅兩公里的晴海地區。東京都政府以市價十分之一的廉價賣都有地給三井不動產等開發商，他們早建好奧運村。他們的計劃是這樣：用完選手村後改造屋裏而以紀念奧運之榮譽而賣給良民。因奧運已推遲了一年，故他們的交房日期也已推遲了一年。這就深深影響客戶的人生計劃，推遲一年要安排這一年之間的住房，已被迫出不少額外費用。有不少客戶已開始向開發商打官司，要求免費退房或減價。

除了上帝以外，沒人知道東京奧運到底能不能辦。但所有的日本人知道今夏以後日本難免迎接大不景氣、經濟恐慌時代。

曾經介紹過八成左右日本國民不歡迎與不支持東京奧運。日本一個民間機構去年底至今年1月份在主要五個國家進行關於東京奧運之民調，剛發表其結果：民調全體顯示七成以上要取消或延期。泰國為95.6%、韓國為94.7%、中國為82.1%、美國為74.4%、法國為70.6%。

日本國內與全世界這樣都不看好東京奧運，但日本政府好堅持要辦。為何呢？「就是因為美國！」

組委有關人士洩露其幕後。現在的奧運需要不少費用，其主要來源就是廣播權收入。一次奧運之廣播權值41億5,700萬美金，佔國際奧委收入的八成。其中繳最大廣播權的就是美國NBC電視台。他們自2014年冬奧至2032年夏奧跟國際奧委簽了120億美金之合約。如取消東京奧運，國際奧委與東京組委等主辦機構得繳不少違約金。故國際奧委與日本主辦方非得辦東京奧運不可呢！防疫、各國代表、內外觀眾的安全與違約金哪一個重要？誰都知道，相反國際奧委與日本主辦方卻裝不知道。他們為了迴避違約金而忽略各國代表與觀眾之安全了！

現代奧運的宗旨為通過奧運精神與各種價值觀與實踐體育運動來教育年輕人，以及貢獻和平、更好的世界建設。但1984年洛杉磯奧運以來，奧運變成商業之象徵。這次新型冠狀肺炎給全世界帶來了不可挽回的損害，東京奧運也是其中之一。但我們得自這次大損害裏取得一個珍貴的教訓，奧運是為誰開的？我們應該檢討奧運的原點。

日本政府3月22日解除了東京都與鄰接三縣的緊急事態宣言。東京現在就是櫻花盛開的一周，不少人都要出門開賞櫻會。去年這時候，日本政府還不敢發佈緊急事態宣言，真不少人出了門賞櫻，這導致之後的疫情擴散和緊急事態宣言。今年似乎要走前車之轍。國際奧委與日本主辦方在不久的將來非得檢討這次決策而後悔不可呢！

甘粕代三

日本資深媒體人