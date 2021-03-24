人大「完善」香港選舉制度，日後議會恐怕再無反對聲音下，立法會今日討論建制派提出，包括引入「停賽」機制、設定發言時限等的收緊《議事規則》議案。議事規則委員會主席謝偉俊稱，今次修改《議規》只是「亡羊補牢」，維持議會應有尊嚴，不是針對個別人士或政黨。

建制派借堵塞拉布之名，提出多項收緊《議規》建議，包括容許立法會大會、內務委員會、財務委員會的主席，可以向行為不檢的議員「點名」，然後提出不容辯論和修訂的議案，着令有關議員不能參與立法會所有事務，而其間被「停賽」的議員更可能被扣減薪金。

此外，建制派亦針對議案辯論，設下議員發言的次數限制和時間限制。還有訂明各類委員會的主席，在新會期主席選舉期間，享有主席的各種權力等。

對於坊間認為，議會內已無民主派，為何仍要收緊《議規》，謝偉俊聲稱今次改例是要「撥亂反正、重拾正軌」及「亡羊補牢」，又強調社會應如重視藐視法庭問題來看待藐視議會問題。

謝續指，過往針對行為不檢議員的懲罰，「一係趕出場、一係要用基本法機制罷免」，是過份寬鬆或嚴格，而今次修改《議規》則是中間落墨。

其他建制派議員紛紛發言支持，其中陳振英更指，回歸前1843年成立的立法局只有3名議員，日後立法會將有90名議員，是當年的22.5倍，而因為議員人數增加，若不就發言時間設限，將令會議沒完沒了，失去效用，並指外國議會也會因議員人數增加而設發言時限，故今次修改《議規》「同國際上做法同趨勢係一致」。

修改《議規》議案到立法會會議完結時仍未完成辯論，要明天再續。

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