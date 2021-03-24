本身已接種第一劑復必泰疫苗的香港大學微生物學系臨床助理教授薛達表示，若疫苗有損壞如瓶蓋有裂痕等，接種後可能會影響疫苗效果；不過據他了解，藥瓶有四至五重設計以防止異物滲入疫苗內或有疫苗滲漏，故目前不需擔心疫苗質素受影響。若前線人員有足夠質素監控，沒有使用有損壞的藥瓶，已接種的市民不需擔心，他自己也不擔心受影響；目前未有顯示接種復必泰後的細菌感染或接種位置感染的比率增加。

政府指44個藥瓶有損壞，佔現時已使用約15萬劑疫苗的0.029%。他指，復必泰疫苗儲存及運送有特別要求，而且是由德國運抵香港，整個供應鏈很長，加上藥瓶是玻璃，難以防止有小量藥瓶有損壞。政府應向藥廠了解藥瓶損壞比率是否正常，或與其他國家是否相關；如果損壞比率超出藥廠預期，或較其他國家高，必須研究整個供應鏈及製造過程是否有問題。

他指，復必泰第三期臨床研究中，逾90%參加者是相隔23日之內接種兩劑疫苗，有7%參加者相隔超過19至23日接種兩劑疫苗，相信相隔42日接種兩劑疫苗，不影響效力。但目前沒有數據兩劑疫苗超過42日接種的效果，希望藥廠盡快完成調查。如果證實相關批次疫苗有問題不能再做，會浪費了疫苗，惟有盡快使用其他批次疫苗為市民接種。

藥劑師學會：瑕疵主要涉樽蓋金屬環 倘無膠塞鬆脫疫苗仍有效

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指出，今次復必泰疫苗藥瓶封蓋包裝出現瑕疵，主要涉樽蓋的金屬環，他指金屬環目的是「箍實」藥瓶膠塞，「成支疫苗最緊要係個膠塞，金屬環固定個膠塞，以免膠塞鬆脫，有機會疫苗滲漏或空氣走入去污染疫苗」。他指出，藥瓶的金屬環理應不可轉動，如金屬環鬆脫可轉動，甚至變形「谷咗出嚟」，就屬於有瑕疵，必須棄用，「最重要係膠塞仍然平穩固定，冇跌出嚟，因為一鬆咗，空氣就容易啲入去」。

政府披露部份復必泰藥瓶出現裂紋，崔俊明估計與生產期間，機械「啤」金屬環時太大力，又或藥瓶在運輸帶不小心碰撞，都有機會產生裂紋。他指出，藥劑師一旦見到藥瓶有裂紋，都會棄掉不用，「藥瓶玻璃出現裂紋，唔知裂得幾深，擔心會有空氣走入去污染疫苗」。

被問到今次事件會否涉生產過程出問題，崔估計「啤」金屬環時，由於製造數以億計藥瓶，「機械啤箍住嘅壓力，啤得耐可能會疲勞，壓力不夠，金屬環就會鬆」，他認為生產商應定期調校機械壓力，確保金屬環「啤得實啲」。他又稱，如藥瓶的膠塞並無鬆脫，相信瓶內的疫苗仍然是安全有效。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！