47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今僅11人，即劉偉聰、呂智恆、楊雪盈、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來及李予信獲准保釋。不見天日的歲月，或許很漫長，《蘋果》邀請牆外的人將思念化為家書，默默向被囚者打氣。

毛哥：

同你並肩作戰十年有多，見證住香港社會運動嘅變化，由成日俾人話搞事太激進，到及後被嫌唔夠激，通常你都係一句「嘥時間」來打發批評。多年來，就算喺紛亂嘅政治爭拗下，你都係堅持為弱勢發聲嘅信念，唔計較選票得失，其實出面有好多人都睇得到，心存感激。

可能你冇特別為意，但其實阿哥你幾十年來嘅抗爭行動，係啟發咗一代又一代人參與社運關心社會。就算佢哋未必完全同意你嗰套，但係你至少令到一人行前多一步。「我細個已經睇你乜乜乜」呢句說話，我相信你都聽過唔少。話時話，十幾年前，我仲係着住西裝on99返工開會，依家搞成咁，係咪多得你唔少吖？

香港變成今日咁，好多人都唔忍心，但可能都係一個必然要經歷嘅階段。喺全面打壓下，就算坐緊監，都係你擔心人，多過人擔心你，真係俾你吹脹。但我想同你講「少擔心啦」，我哋喺出面會繼續為無聲者發聲，你喺入邊最緊要係強身健體，話晒你年紀都唔細，就算保釋成功出返嚟，你都已經合資格享用你有份爭取嘅「兩蚊乘車優惠」。

我哋等你出返嚟，一齊去示威，繼續為弱勢出頭。

文遠

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