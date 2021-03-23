【本報訊】本港武肺疫潮持續逾一年，港人長期居家抗疫致承受巨大壓力。香港青年協會發佈「青年孤獨感」問卷調查結果，發現約四成七受訪青年在疫情下感到孤獨，更有近七成面對不同程度的精神困擾。青協業務總監徐小曼指出，調查結果反映青年在疫情下需要朋友支援，但長時間在家上課難以發展人際關係，建議當青少年遇到壓力應尋求協助，並擴闊社交圈子，否則將對精神健康構成風險。

青協今年1月至2月訪問了2,790名12至24歲青年，結果顯示雖有約77%受訪者不抗拒獨處，但有約47%感到孤獨，59%則覺得沒有人真正明白自己，亦有約六成受訪者渴望有朋友陪伴。

調查另訪問導致青年感孤獨的原因，當中有72.3%受訪者認為別人不明白其處境，其餘原因包括沒有可傾訴的對象和缺乏朋友等。雖然有68.7%認同自己有可以依靠的人，但當感到情緒低落時，僅約五成半受訪者會求助。

多數人求助意識薄弱

問卷又使用「一般健康量表」為受訪青年進行精神健康評分，「對自己失去信心」、「難以享受生活」和「覺得自己可有可無」等12個問題的得分越高，代表受訪者的精神困擾越大。結果發現，受訪青年的總平均分為17.4分，近七成得分高於被界定出現情緒困擾的13分門檻，更有約兩成獲25分或以上，即承受極大精神困擾。

青協業務總監徐小曼指出，是次調查結果反映青年需要朋友陪伴，如有人讓他們傾訴心聲，有助緩解孤獨感，但大多數青年求助意識薄弱，建議他們遇上情緒困擾應尋求協助。

面對青年在疫潮下的情緒問題，青協旗下的網上外展服務去年為逾3,000名青年提供輔導，當中有學生因曾遭校園欺凌加上網上授課，升讀大學至今仍未能建立穩定的友誼。浸會大學二年級生Tom（化名）主修創意寫作，他慨嘆自己不善於社交，網上授課令他難以結識新朋友，「孤獨都可能嘅，因為成日一個喺屋企係冇乜意義嘅，最多咪打吓機囉」。

教協副會長葉建源認為，以往教師、駐校社工及同學均是青年傾訴心事的對象，但現時網上授課令學生「匿喺屋企不見天日，見到真樣都好少，識朋友都難」。青年的家庭背景或令其人際關係發展受阻，「唔係個個屋企都咁理想有晒電腦設備，單親或者一啲貧窮家庭會更加辛苦」，校方應多關注青少年精神健康。

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