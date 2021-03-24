立法會今日開會討論皇崗口岸「一地兩檢」期間，身兼行會成員嘅經民聯林健鋒讀稿力撐時，忽然狂抽民主派前立法會議員水，話兩年前立法會討論高鐵「一地兩檢」安排時，好多民主派都「阻住地球轉」，提出好多「抹黑」言論，包括指高鐵工程係「大白象」、「一地兩檢」安排違憲、等同割地等，點知佢一講到：「之不過，事實係勝於雄辯，疫情肆虐之前」呢句時，枱頭放講稿嘅發言架，突然成個散開，唔通死物都有靈性？

此時林健鋒都似乎有啲嚇親，揸住塊散開嘅木板，口窒窒同立法會主席梁君彥講：「主席，要⋯⋯要整整啊⋯⋯對唔住啊⋯⋯呢個唔係我嘅錯⋯⋯立法會啲⋯⋯啲物件而家越嚟越老嘞⋯⋯有可能要⋯⋯」。梁君彥聽到後只食花生，默不作聲陰陰嘴笑，之後就由立法會職員為林健鋒換過新講台架，畀佢繼續發言表忠。

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