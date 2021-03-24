元朗721白衣人涉暴動案，第六被告「飛天南」吳偉南繼續自辯，就片段中個人行為解話，例如指因被倒地頭盔男「戟住」，為叫對方「縮腳」而揮棍，又指手中木棍是從黑衫男手中搶來保護自己。惟控方提供畫面所見，黑衫男與棍狀物之間有距離，吳則堅持黑衫男「胳肋底嗰度」與棍狀物「黐住」。葉官不耐煩謂：「你分唔分到『黐住』同『有距離』？」最終吳同意黑衫男其實沒有持棍。

控方繼續盤問，直指橙色頭盔男子倒地後，吳繼續用木棍向他施襲，質疑若吳要他「縮腳」，大可直接言明，不需要揮棍。吳辯稱：「因為佢戟住我吖嘛。」吳又補充指現場嘈雜。控方質疑橙頭盔男當時臉部朝地，不會看見揮棍動作，吳則指對方曾經擰轉頭看他，惟畫面上看不見。

片段截圖顯示，吳揮棍時雙腳與地上橙頭盔男的身體並無接觸，吳同意此情況，但再度否認曾棍打對方。

片段顯示吳向格仔衫男子伸手取棍 吳否認手臂屬於自己

至於棍的來歷，吳昨稱是從令他感到受威脅的黑衫男手中搶來。控方播片指出，木棍是由另一身穿格仔衫的男子交給吳，至於黑衫男「連郁都冇郁過」。控方又指，畫面可見吳向格仔衫男伸出右手臂，惟吳否認該手臂屬於自己。控方追問：「除咗係你隻手之外，仲會係邊個隻手？」吳表示：「唔清楚喎。」其後改稱是黑衫男的手臂。

吳指，當時黑衫男站在其右側，但控方質疑畫面顯示黑衫男一直站在吳的身後，並非與他平排。吳看片後仍表示不同意，法官聞言不耐煩地說：「唔緊要啦，都影到啦。」

控方續指，格仔衫男拳握棍狀物，黑衫男卻沒有。吳同意黑衫男無棍，但不同意格仔衫男持棍。控方續指，畫面所見，黑衫男與棍狀物之間有距離，吳不同意。葉官不禁問：「係邊度黐住呢？」吳答：「胳肋底嗰度。」

控方與吳再糾纏一輪後，葉官不耐煩謂：「你分唔分到『黐住』同『有距離』？」吳先澄清棍狀物應是「疑似棍狀物」，但他再觀看片段截圖後，終承認黑衫男與「疑似棍狀物」有距離。

控方指，當日格仔衫男一直在現場，吳稱「冇為意」。控方續指，該男子在現場手持棍狀物體並指嚇人群。吳同意在影片上看到有關舉動，但稱「佢指唔指嚇，我唔清楚喎」，又堅稱當日現場看不到。控方指，該些被格仔衫男指嚇的群眾，便是吳欲驅趕的群眾。吳同意，但否認自己與格仔衫男是同夥。

否認大部份認識的村民均穿白衣

至於白衣方面，吳不同意控方所指，現場大部份他所認識的村民均穿著白衣，指現場僅有5至6名他認識、而又穿白衣的村民，並強調「計埋我自己，計埋啲女人喎」。控方質疑：「你哋平時都著同一隻色衫㗎？」吳則反問謂：「日日著白衫呀？我見唔到喎！」

控方續問，吳早前供稱自己每周到英龍圍數次，與村民很熟稔，那麼案發前他有否見過村民穿著同一顏色衣著？吳稱「冇為意」，並反問謂「我唔係日日都見到佢哋㗎嘛，啱唔啱呀？」

控方又向吳展示一張現場相片，顯示約有10名穿白衣人士。吳按照法官要求，在照片中圈出認識的村民，最終僅圈了兩人，並稱不認識其餘人士。控方指，不論是否「村民」，吳當日與其他人一起驅趕群眾，吳否認。

法官追問吳，上述照片中人士當時正在做甚麼？吳稱不知道。控方指，那些人正在驅趕黑衣人，吳回應稱：「我有我自己驅趕，人哋驅唔驅趕唔係我問題吖嘛！我唔知佢有冇驅趕。」

最後，控方指出案情指，吳當日威嚇指罵及推撞群眾，持棍施暴，並與其他人威脅用暴力驅趕群眾，意圖破壞社會安寧，又與第五被告鄧懷琛一起串謀意圖傷人。吳全部不同意。

控方盤問結束，預料明日辯方覆問。吳透過代表大狀透露，因為他已經「食晒啲藥」，明天下午3時需要離庭覆診。

另外，次被告黃英傑的辯方證人昨日因不獲批准隱去商舖名稱，臨陣放棄出庭作供。法官葉佐文今午甫開庭時表示，再三思量後，認為可在不損整體證供的情況下，批准落實有關措施。控辯雙方將商討可行的做法。

六名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。另外兩名被告「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）承認暴動罪，還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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