【本報訊】全球暖化令全球氣溫不斷上升，天文台指出，去年平均氣溫達24.4℃，是自1884年有紀錄以來第二個最暖的年份。太平洋水溫溫度偏高，預計今年6月或之前便會踏入風季，全年有五至八個颱風進入香港500公里範圍，屬「正常至偏多」。

天文台台長鄭楚明指出，去年有六個颱風進入香港500公里範圍，預計今年有五至八個颱風進入香港500公里範圍，為「正常至偏多」。太平洋上的水溫溫度偏高，有利颱風形成，因此估計今年較早踏入風季。

受全球暖化影響，加上香港建築物程度高，易令氣溫上升，天文台估計今年全年平均氣溫較正常偏高，有可能成為最溫暖的十個年份之一。鄭楚明解釋，空氣較暖溫度能容納更多水氣，如颱風吸收較多水氣，更易增強威力，或短時間內形成，惟仍視乎當時情況來定斷，「颱風數目未必多咗，但係吹向較強嘅熱帶氣旋係會大咗」。至於今年會否再有如「山竹」等超強颱風襲港，鄭說現時預測未能達至如此仔細，惟今年颱風數目預計較正常偏多，市民需做足準備。

去年酷熱日子史上最多

天文台2020年全年平均氣溫達24.4度，自1884年紀錄以來第二個最溫暖的年份。當中有11個月比正常溫暖，特別是6至8月更屬歷來最炎熱的夏季，平均氣溫、平均最高氣溫及平均最低氣溫達29.6、32.6及27.7℃。本港天氣去年打破多項紀錄，包括全日最高溫度達33℃以上的酷熱天氣達47日及全日最低氣溫為28℃或以上的熱夜亦達50日，均為歷年新高，前者較2016年舊紀錄增加九日，後者則較2019年舊紀錄增加四日。至於去年12月至今年2月的冬季平均最高氣溫為21.2℃，平均氣溫亦達18℃，位列冬季歷來第三及第七個的最暖紀錄。

為進一步方便市民出行時做好準備，天文台昨午開始於九天天氣預報中加入「顯著降雨概率」，提供香港廣泛地區累積雨量達到10毫米或以上的預測概率，並計劃今年第二季推出「局部地區大雨提示」，參考錄得雨量等數據後，預早提示個別地區大雨情況。天文台流動應用程式「我的天文台」亦將推出「我的天氣觀察」新功能，市民可在程式中報告特別天氣現象，如彩虹及冰雹等。