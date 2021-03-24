撐警無綫藝人楊明於去年8月深夜在山頂撞車，送院後疑拒絕提供血液樣本作酒精測試之用，早前因此被控受審。裁判官鄧少雄今指接納辯方解釋，認為被告案發時未能理解當刻資訊，裁定楊明有關罪名不成立。至於早前已承認的不小心駕駛等罪，楊明須還柙等候背景報告，4月14日判刑。惟辯方資深大律師清洪在法庭宣佈收押楊明候判後，一度提出保釋等候上訴，獲鄧官批准休庭，以準備相關事宜。及後清洪表示，楊明有意推翻另外兩罪的認罪答辯，透露當初向楊明提供法律意見時，令他以為自己不會遭受還柙或判監。

清洪自言向楊明提供了不恰當法律意見，表明楊明推翻答辯後，他將不再代表楊明。鄧官需時考慮辯方申請，押後案件一會。

被告林明樂（藝名楊明，39歲），報稱表演藝人。他早前承認不小心駕駛罪，以及車輛除頭尾擋風玻璃外所有門窗玻璃附有膠貼及透光度不足，惟否認雖有合理辯解而沒有提供樣本作檢查呼氣測試、但沒有提供血液樣本以作化驗罪名。

根據被告所承認兩罪的案情指，被告於去年8月7日晚上11時18分，駕駛一輛私家車在半山馬己仙峽道西行，其間橫過對面行車線並撞到行人路上一枝金屬柱，衝落山約20米，直至撞到另一行人路上的交通指示牌後才停下。事後一名英籍途人看見被告爬出車後，隨即扶他到行人路並報警求助。

警員於翌日凌晨1時到場，發現私家車右前方、交通指示牌、石躉等均有損毀，但無人受傷。被告向警員透露駕駛涉案私家車，自言沒有受傷。同日警方將涉案私家車拖往驗車中心，經檢查後證實除了擋風玻璃及車尾外，該車其餘部份均貼上有色貼紙，導致安全透光率減低。

據警長47357陳定邦審訊時供稱，被告在醫院等候見醫生期間躺在床上，又嘗試起身但不成功。醫生見過被告後，表示他可以進行呼氣、血液或尿液測試。陳在醫生離去後，問被告是否願意提供血液樣本作測試，但被告沒有反應。

及至大狀與被告會面約半小時後，被告要求如廁，但護士只提供尿袋給被告自行解決。被告聞言大感不滿，大聲謂：「有冇搞錯？」未幾醫生、保安和護士一行七至八人現身，醫生表示要綁住被告並為他抽血，要求非院方人員離去。陳聞言即兩度問被告是否願意提供血液樣本，惟被告只是望向天花，沒有作答。

陳見狀拍被告膊頭，說：「而家同你抽血驗酒精呀？你願唔願意呀？」被告則輕聲回答：「唔願意。」陳隨即宣佈以涉嫌未能提供血液樣本作檢驗用途拘捕被告。

【案件編號：ESCC2365/20】

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