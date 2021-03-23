【本報訊】昨有辯方證人欲為次被告黃英傑出庭作供，但擔憂其「顏色好中性」卻曾被網民標籤為「藍店」的商舖被「欺凌、破壞」，申請以「傳紙仔」方式呈交資料。法官葉佐文認為需要顧及公眾知情權，申請基礎不足，又謂「好似幾大部份舖頭唔係嗰隻顏色，就係呢隻顏色」，拒絕申請。證人跟着臨陣退出，決定不出庭作供。

官指匿名基礎不足

黃英傑昨提出申請時指，案件受廣泛報道，證人擔心作供時或要提及其商舖的名稱。法官葉佐文強調案件公開審訊，需顧及公眾知情權，又指通常保密是為保障證人免受人身威脅。黃的大狀解釋，證人認為本案性質敏感，擔心商舖受騷擾。葉官追問：「有乜基礎呢？」大狀澄清證人不是實際上曾有此遭遇，單純出於擔憂。

控辯雙方休庭商議後，辯方表示證人願意公開姓名，但不願曝光商舖名稱及地址，提出用白紙傳閱相關資料。控方同意「傳紙仔」的做法，但又認為辯方申請基礎不足。

葉官再問申請有何基礎，大狀再解釋證人擔心商舖被「欺凌、破壞」。葉官不禁問：「不如你講白啲啦，係咪某啲顏色嘅舖頭？」大狀聞言形容商舖「顏色好中性」，有不同政治立場的人光顧，但又補充指商舖曾遭網民標籤為「藍店」。葉官指若證人商舖「有顏色」，法庭便批准匿名申請，「咁好似個網都幾闊⋯⋯好似幾大部份舖頭唔係嗰隻顏色，就係呢隻顏色。」最後拒絕有關申請。大狀索取指示後，表示證人決定不出庭作供。