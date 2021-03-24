屯門區議員曾振興與屯門區議會副主席黃丹晴，昨到赤柱監獄探望正因初選案被還柙的屯門區議員張可森，透露張目前「非常醒神」，未坐低即分享生活近況，指張正閱讀佛經，笑說正進行「修煉」；由於還柙期間生活規律，張身體非常健康，加上有做運動，目前腹肌「結實了很多」，着大家不用擔心。張可森稍後亦會收到收音機，亦訂閱了報紙，因此仍能接收牆外資訊，而外界寄給張的信件，張已陸續收到並已回信。

一直通過友人更新Facebook分享還柙生活的人民力量「慢必」陳志全，昨晚透過人民力量fb專頁表示，今起將暫停更新各社交媒體。該fb專頁小編說：「大家唔駛擔心佢（慢必），（佢）自己心理質素非常高，佢會撑住！」並呼籲港人可以將寫給慢必的信件，寄到人民力量總部。

而慢必昨暫時最後一次的fb分享中，透露其「大愛同盟」好友黃耀明和何韻詩昨日曾前往探望，慢必向兩人介紹目前生活非常有規律，「6點幾起身摺被，早餐、做運動、沖涼、探訪……讀書寫信，唱歌同誦經。而家佢哋用啲舊報紙，整咗個足球，放風嘅時間踢波，好似小朋友咁。」

人民力量fb又指，已被還柙197日的「快必」譚得志的「還柙日誌」，未來會繼續更新，並指懲教署職員近日在清明節前夕，突然按「習俗」到各囚室收走被囚人士的膠袋，原因是「怕有人睇唔開」，引述快必對此回應說:「今日又有邊個香港人睇得開呢？」

寫信給36人信件收集點

區諾軒：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室

譚文豪：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖「一日三餐」

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

林卓廷、尹兆堅：九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓（民主黨總部）

范國威：將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

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