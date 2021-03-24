協助在囚人士的組織「石牆花」昨午在Facebook專頁召喚「M&M師」，指廠商約一個月前將舊款40克裝M&M’s朱古力改為37克新款包裝，但懲教署未有更新名單，以致供應在囚人士的舊款M&M’s幾近斷貨，呼籲市民搜羅捐贈。帖文一出坊間一呼百應，今日有大批熱心市民將約1,000包合規格朱古力送抵石牆花辦公室，叫創辦人邵家臻心暖。有網民批評懲教署態度官僚變相刁難家屬。

石牆花「告急」呼籲一出，周三（24日）已有很多熱心市民上門到辦事處捐贈朱古力，有人整箱捐贈，有人拿大包小包膠袋或紙袋到場。《蘋果》記者今午大約1時半抵辦事處，目測每數分鐘便有數名巿民到訪放下朱古力，當中以年輕上班族和中年人士佔多數，高峯期電梯幾乎每次開門，都是前來石牆花捐贈朱古力的巿民。

石牆花在Facebook專頁表示，朱古力事小，但監房無小事，對本身已經沒有甚麼選擇的在囚人士而言，朱古力就是他們僅有的選擇，也是家人心意所在。多名網民指行了多間超市才找到少量40克裝M&M’s；不少留言批評懲教署態度官僚，「固步自封，唔做唔錯少做少錯，最緊要準時出糧，就係佢哋使命」、「其實就係懲教班仆街唔想俾人食咋嘛」、「其實40g同37g真係有咩分別呢？點解懲教署要咁要求呢？係咪有心留難家屬！」

「港人未放棄好有心」

邵家臻接受《蘋果》訪問表示，今早大約10時一開門，已有巿民上門捐贈，令他深受感動，「好見到大家對獄中手足嘅緊張，雖然呢啲唔係必需品，但大家可能一諗到手足好似面對緊懲教刁難，好多人都想盡做幫手頻頻撲撲，有70歲長者都周圍搵，真係好多謝咁多位香港人。」傍晚有數名中年人、「銀髮族」上門送朱古力時，看到已捐贈的朱古力數量之多，更感觸得流下眼淚，「話香港人未放棄，香港人好有心」。

他續指，有網民更去信朱古力公司表達訴求，令他意想不到，這種一呼百應的畫面，有如以往運動時港人各出奇謀，「真係創作力量同幻想，會嚇你一跳，係一加一等於三嘅感覺」。

他指，現時獄中大約有200名手足，當中大約逾160人屬可以接收零食的還押人士。以每次探訪可以送入5包朱古力計算，雖然並非每人均有需求，但朱古力消耗量頗大，目前仍歡迎熱心人捐贈。粗略估計，每星期需要兩款顏色共計約300包，現已收到大概3個星期用量，目標是有足夠1個月的存貨。據石牆花粗略統計，今日已收到約1千包M&M’s，當中黃色花生味較多，黑色原味較缺貨。

邵補充，聽聞有商家已將該款40克朱古力與其他貨物捆綁銷售，他呼籲市民不必心急貴價購買：「燃眉之急已經解決咗，唔使特登咁樣買返嚟，平時路過見到有儲埋再拎過嚟都得。」

生產商已交資料讓懲教署更新

M&M’s生產商瑪氏香港昨日回覆查詢時稱已與懲教署接洽，並提供產品資料和照片以便更新名單。懲教署昨指市場同時有兩款朱古力，會根據機制有序調整，但無回應何時更新。

懲教署昨日回覆有既定機制不時檢視所有認可交來物品，並會因應其供應情況而作出適當調整。根據觀察所得的資料，市場同時出現40g及37g的M&M’s朱古力，署方會根據現行機制，有序地調整，以確保院所保安系統運作。

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